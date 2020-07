Dansk dynamitt da Bodø/Glimt overkjørte Brann

Philip Zinckernagel, Kasper Junker og resten av Bodø/Glimts angrepsregister var i fyr og flamme da Brann ble nedsablet 5-0 i Eliteserien søndag.

Bodø/Glimt hadde ingen problemer med å slå rødtrøyene i søndagens oppgjør. I det som skulle være en toppkamp, var det ingen tvil om at serielederen med fem strake seire skulle få sin sjette strake.

Kasper Junker scoret to mål i løpet av de første 12 minuttene for Glimt og fikk til slutt sitt hattrick da han fastsatte sluttresultatet til 5-0.

– Det ser sånn ut, men vi arbeider hele tiden på relasjonene og de blir bedre og bedre. Jeg føler stadig det mangler litt og vi kan ha enda fler sjanser i dag, men det er selvfølgelig bra, svarte Glimts danske toppscorer på spørsmålet om det er lett å være spiss for Eliteseriens topplag.

Zinckernagel var et aktivum i Glimts nedsabling og kunne fort scoret flere mål enn ett om det ikke var for en god Ali Ahamada i Brann-målet.

– Altfor dårlige

For Branns keeper var lagets beste tross fem baklengsmål, i en kamp der Brann-forsvaret fikk kjørt seg og alle fire i forsvarsleddet som startet kampen var byttet ut etter en drøy time.

– Vi er rett og slett altfor dårlige. De får noen utrolig lette mål med noen dumme feil vi leverer, og så mister vi ballen altfor lett i farlige områder, oppsummerte Branns kaptein Daniel Pedersen, som var kveldens klart minst fornøyde danske i Bodø.

Etter storseieren troner Bodø/Glimt alene på toppen av tabellen med 18 poeng og full pott etter seks serierunder. I neste runde venter Aalesund. Brann følger åtte poeng bak Glimt og tar imot Sandefjord samme dag.

Lekestue

Glimt tok initiativet fra start, og etter et par småfarligheter kom målene kjapt.

Philip Zinckernagel ble sendt fri alene med keeper, og Branns sisteskanse Ali Ahamada kom ut i feltet. Zinckernagel lobbet ballen forbi og kranglet om ballen med Branns Ruben Kristiansen. Da fylte Junker på og sendte ballen i det åpne målet.

Det var Glimt-spissens femte fulltreffer i Eliteserien, og det skulle ikke ta lang tid før han kunne feire sin sjette. Et passivt Brann-forsvar lot Ulrik Saltnes spasere inn i boksen og legge ballen 45 grader ut til Junker som satte sitt annet for dagen.

Glimt fortsatte å presse på etter den tidlige tomålsledelsen, men Zinckernagel misbrukte to gode muligheter til før det hadde gått 20 minutter av kampen.

Etter en halvtime fikk riktignok Brann ballen i mål på en sjelden visitt, men dommer hadde allerede blåst frispark andre veien etter at Daouda Bamba hadde brukt armene for å dytte unna en forsvarsspiller.

Overkjørselen fortsatte

Glimt var ikke ferdig med det som skulle bli en målfest, og etter 32 minutter fikk Zinckernagel endelig målet sitt da han var sikker på straffen han selv hadde fremprovosert.

To minutter senere var det 4-0 da Ulrik Saltnes tegnet seg på scoringslisten etter at Ahamada måtte gi retur på et skudd fra Jens Petter Hauge.

Med fire mål etter 34 minutter kunne det fort blitt mer for gigantsjansene haglet de siste ti minuttene før pause, til begge lag.

Først fikk Bamba endelig en gjeldende mulighet da han fikk skutt fra innenfor boksen. Skuddet var hardt, men gikk rett på Glimts keeper Joshua Smits.

Så ble Hauge spilt alene gjennom av Zinckernagel etter en feil i Brann-forsvaret, men alene med keeper klarte Hauge ikke å få score. Også Ulrik Saltnes kom alene med keeper like før pause, men Branns keeper Ahamada sto en god 1.-omgang til tross for fire baklengsmål og reddet igjen.

Toppscorer-takter

Brann gjorde to bytter i forsvaret i pausen, men Glimt fortsatte med storspillet i 2. omgang.

Jens Petter Hauge var nær ved å overliste Ahamada med en markkryper etter et flott veggspill etter 50 minutter, men Branns keeper reddet igjen godt.

Minuttet etter var «Sirkus Hauge» på farten igjen da han flott dro seg fri på kanten forbi to Brann-spillere før han la ballen på hodet til Zinckernagel som heller ikke denne gangen klarte å overliste keeper.

Det gjorde derimot toppscorer Junker, som sikret sitt annet hattrick for sesongen da ballen gikk kjapt på ett og to touch før Zinckernagel fant sin danske landsmann som dunket inn sitt sjuende mål for sesongen.

Branns forsvar fikk aldri ro, og etter timen spilt ble de to gjenværende forsvarsspillerne til bergenserne fra startoppstillingen tatt av banen.

Om byttet av hele forsvarsrekka eller den sikre 5-0-ledelsen til Glimt gjorde nytten, vites ikke, men resten av kampen mindre travel for Brann i det som ble en transportetappe for begge lagene etter Glimts oppvisning den første timen av kampen.

(©NTB)