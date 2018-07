Dansk etappeseier i Tour de France

Debutant Magnus Cort Nielsen (25) sikret dansk jubel på den 15. etappen i Tour de France. Det var den første danske seieren i rittet siden 2009.

Rafal Majka stakk ifra i siste stigning, men ble hentet inn i nedoverbakkene før mål. Til slutt skulle Nielsen, Ion Izagirre og Bauke Mollema gjøre opp om seieren i Carcassonne.

I spurten var dansken sterkest og sikret sin første etappeseier i Tour de France-debuten. Det var Danmarks første seier i rittet siden Nicki Sørensen vant den tolvte etappen i 2012.

Det var Astanas annen strake etappeseier. Lagkameraten Michael Valgren sørget for mer dansk jubel med sin fjerdeplass.

– Det er for vilt. Vi smadret de fullstendig i dag, sa Nielsen til pressekorpset etter målgang.

Seieren ble også litt norsk. Nielsen er kjæreste med den norske syklisten Katrine Aalerud.

29 mann i brudd

Starten var preget av en del bruddforsøk. Edvald Boasson Hagen støtet tidlig fra hovedfeltet, men ble hentet raskt inn igjen.

Etter hvert klarte Peter Sagan, Greg Van Avermaet og 27 andre ryttere å danne seg et brudd.

Bruddet lå lenge samlet. Lilian Calmejane stakk på egen hånd for å samle klatrepoeng, men slapp seg deretter ned i bruddet.

Før den innlagte spurten valgte Grellier å stikke. Han fikk følge av Julien Bernard, som var først over spurtstreken etter 121,5 kilometer.

Hentet inn før slutt

Etter den innlagte spurten skulle rytterne krige seg gjennom 12,3 tøffe kilometer opp til Pic de Nore før 1082 høydemester skulle seiles nedover de siste fire milene til målområdet.

Flere ryttere tok opp jakten på ledelsen. Rafal Majka klarte å passere og få seg en liten luke ned til de ni rytterne som fortsatt var med etter at det store bruddet sprakk opp.

Polakken passerte toppen alene, men ble hentet inn av sju ryttere 15 kilometer før mål.

Med seks kilometer igjen valgte Nielsen, Izagirre og Mollema å stikke ifra for å gjøre opp om seieren, der det endte med dansk jubel.

Jerngrep om poengtrøya

Hovedfeltet med sammenlagtleder Geraint Thomas og de øvrige Sky-rytterne kom inn 13 minutter bak. Ingen angrep den gule ledertrøya, som fortsatt innehas av Thomas. Han er 1.39 minutter foran lagkamerat og tittelforsvarer Chris Froome.

De norske rytterne kom inn 23 minutter og 36 sekunder bak Nielsen.

Rafal Majka ble kåret til etappens mest offensive rytter.

Peter Sagan har et solid jerngrep om den grønne poengtrøya. Kun usannsynlige teorier og et Sagan-rittbrudd kan hindre at slovaken vinner trøya. Kristoff er nærmeste konkurrent med over 250 poeng bak.

Julian Alaphilippe har fremdeles klatretrøya, mens Pierre Latour leder kampen om ungdomstrøya.

Søndagens etappe var kupert og 181,5 kilometer lang. Den gikk fra Millau til Carcassonne. Mandag er det hviledag. Rittet avsluttes i Paris 29. juli.

(©NTB)

