Dansk fotball vil ha fulle tribuner fra høsten

Divisjonsforeningen, Danmarks Fotballforbund og Danmarks Idrettsforbund ber nå i fellesskap for at tribunene åpnes når en ny sesong sparkes i gang til høsten.

Får de danske idrettsmyndighetene det som de vil, blir dermed fotballarenaene fylt til randen allerede om noen få måneder. Søndag ble det lagt fram en plan som skal gjøre det mulig.

Utspillet kommer i kjølvannet av at det den siste tiden har vært gjort forsøk med mer enn 500 tilskuere på et utvalg kamper i superligaen. I evalueringen som er gjort konkluderes det med at det på andre siden av sommeren gjerne kan avvikles kamper med mer enn 500 tilskuere.

En rekke myndighetsorganer har vært involvert i vurderingene.

– Vi er enormt glade for hvordan testkampene og evalueringen har gått. Det har vært et fantastisk samarbeid, heter det fra ledelsen i Divisjonsforeningen, Danmarks Fotballforbund og Danmarks Idrettsforbund.

– Vi kan seksjonere, identifisere og sikre smittesporing på et meget høyt nivå i en kontrollert tilskuerreise. Derfor er vi overbeviste om at vi på forsvarlig vis kan øke tilskuerkapasiteten ytterligere – og målet er å komme tilbake til noe som er tett på normal tilskuerkapasitet fra starten av neste sesong, skriver de videre.

Eliteserieklubbene i Norge har den siste tiden kunnet slippe inn maks 200 tilskuere på sine kamper.

