Dansk fotballekspert om Åge Hareide: «Barnslig og illojal»

Åge Hareide har ført Danmark til EM-sluttspill på hjemmebane, men refses i et debattprogram for «sutring» om fotballforbundets avgjørelse om å bytte ham ut.

Danmark er ubeseiret i 34 kamper under Hareides ledelse, og sunnmøringen har ført laget til to sluttspill på rad. Hareides statistikk med landslaget er bedre enn alle forgjengernes, men likevel er langt fra alle fornøyd med ham.

– Han er barnslig og illojal, sa Morten Crone Sejersbøl om Hareide i TV3 Sports debattprogram «Fodbold uden Filter», referert av og slått stort opp i Ekstra Bladet. Sejersbøl er tidligere sportssjef i storavisen B.T. og nå rådgiver for landslagsspilleren Joachim Andersen.

Bakgrunnen er Hareides uttalelser om sin skuffelse og overraskelse over at Danmarks fotballforbund (DBU) allerede i sommer besluttet å bytte ham ut etter EM. Kasper Hjulmand blir landslagssjef straks Danmark er slått ut.

Krevende

– Jeg skulle ønsket at det foregikk på en annen måte da Danmark valgte ny landslagstrener. Jeg har aldri fått en begrunnelse for DBUs beslutning. Det ville jeg ha ønsket, men det er ikke noe å gjøre med nå, sa Hareide på pressekonferansen etter at EM-billetten ble sikret i Irland.

Deretter kom han i intervju med Aftenposten med uttalelser som fikk stor oppmerksomhet i Danmark.

– Det er krevende med en arbeidsgiver som ikke vet hva de vil og som du får lite tilbakemeldinger fra, sa han blant annet.

Det reagerer Morten Crone Sejersbøl på.

– Det meste av skylden ligger hos Åge Hareide. Han er barnslig og illojal. Slik snakker man ikke om dem som har ansatt ham i jobben som landslagssjef, sier han i TV3-programmet.

«Åndssvakt»

Sejersbøl liker heller ikke Hareides uttalelser om at det som nordmann er umulig å vinne over skeptikerne.

– Det gjør du aldri som nordmann, det vil alltid være der uansett. De har en annen kultur og sitt syn på det. De vil helst ha en danske i spissen for landslaget, og da er det vanskelig å være nordmann, sa Hareide i intervjuet med Aftenposten.

– Det er åndssvakt å gå ut og sutre om at dansker ikke liker nordmenn. Jeg tror de er uenige i FC København. Dessuten likte vi godt svensker og tyskere da de hadde jobben som landslagssjef, sier Sejersbøl med henvisning til FCK-manager Ståle Solbakken og de tidligere landslagssjefene Bo Johansson og Sepp Piontek.