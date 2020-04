Dansk fotballpresident usikker på om det blir EM-kamper i Parken

Danmarks fotballpresident sier det bare er 50 prosent sjanse for at Parken i København beholder sin status som en av vertsarenaene i EM-sluttspillet som er utsatt til neste år. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Danmarks fotballpresident Jesper Møller vurderer ikke muligheten høyere enn 50-50 for at det spilles kamper i Parken i København under EM-sluttspillet neste år.

Parken skulle være en av 12 arenaer i like mange land i sommerens feiring av turneringens 60-årsjubileum, men utsettelsen til 2021 på grunn av viruspandemien har ført til problemer. – Jeg er fortsatt bekymret for om vi greier å avvikle kampene i København. Akkurat nå vurderer jeg muligheten for at vi kommer i mål til 50-50, sier Møller til DR Sporten. Det sier han en uke før Uefas frist for bindende tilsagn fra de 12 arrangørbyene. – Alle parter er imøtekommende og positive, og ting går riktig vei, men det er fortsatt noen vesentlige problemer som må løses før vi kan si ja til at kampene spilles i København. Danmark er kvalifisert for EM og skal etter planen spille alle sine gruppekamper i egen arena. Også en åttedelsfinale er lagt til Parken. I begynnelsen av april ga DBU et uforpliktende ja til fortsatt å være blant EM-arrangørene, men siden har man støtt på utfordringer. (©NTB)