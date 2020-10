Dansk fotballtopp savner Solbakken tross krass ordkrig og munnhuggeri

Den danske fotballprofilen Claus Steinlein og Ståle Solbakken har i årevis skutt verbale salver mot hverandre i mediene. Nå kjenner Steinlein på et tomrom.

Nylig ble det kjent at Solbakken er sparket som manager i FC København etter to perioder med formidabel suksess i den danske storklubben. Nordmannens exit kom som en stor overraskelse på mange.

FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein er blant dem. I et intervju med danske Tipsbladet kaller han nordmannen et ikon, og hevder videre at Solbakken «har definert superligaen» som FCK-sjef.

Samtidig har Steinlein og Solbakken utkjempet mange verbale slag i mediene. Mens Solbakken har hatt suksess i Europa med sitt FCK, har Midtjylland som oftest slitt med å få til det samme. Det har Solbakken mer enn én gang påpekt.

– Hver gang Ståle har sagt europeisk, har jeg tenkt at han var en klovn, men det har også gjort at jeg har jobbet hardere. På den måten har han også vært med på å utvikle FC Midtjylland med sine spydige kommentarer, sier Steinlein i intervjuet.

Solbakken har også ved en anledning omtalt FC Midtjylland som «FC Mindreverdighetskompleks». Også det irriterte naturlig nok Steinlein, som flere ganger har slått tilbake mot nordmannen.

– Rivaliseringen har vært bra for produktet og for begge klubber, så når man har fått summet seg og smilt litt over rundstykket, savner man ham allerede til frokost, sier Steinlein om Solbakkens exit.

