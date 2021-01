Dansk håndballgigant vurderer å droppe VM

Den danske stjernespilleren Mikkel Hansen vurderer å bli hjemme under håndball-VM dersom arrangøren i Egypt slipper inn tusenvis av tilskuere på kampene.

Det forteller Paris Saint-Germain-stjernen i et intervju med Jyllands-Posten.

– Jeg vet ikke om man burde avlyse turneringen, men det burde i hvert fall ikke være noen som helst tilskuere til stede. Jeg kan ikke se meningen i at vi spillere skal leve i en boble på et hotell og er tvunget til å isolere oss på samme måte som i kvinnenes VM, for så å kjøre til en hall og spille foran en masse mennesker, sier Hansen.

33-åringen sier at «det kan godt være» at han uteblir dersom VM-arrangøren gjør alvor av ideen om å slippe inn inntil 5.000 tilskuere på kamper.

– Jeg ville løyet om jeg sa at jeg ikke har vurdert å melde avbud og ikke fortsatt vurderer det. Eller i hvert fall avventer informasjon om hvordan det skal avholdes og hvordan arrangørene i virkeligheten har tenkt at de skal gjøre det forsvarlig.

Håndball-VM i Egypt starter 13. januar. Danmark er tittelforsvarer.

