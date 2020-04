Dansk håndballnedrykk blir advokatmat

Håndballklubbene Aalborg og Nordsjælland er forberedt på å gå rettens vei etter å ha blitt dømt til nedrykk da den danske sesongen ble avsluttet.

Danmarks håndballforbund (DHF) bestemte seg tirsdag for å stanse håndballsesongen og samtidig både utpeke mestere og nedrykkslag. Aalborg rykker ned fra kvinnenes toppliga med knepen margin og er slett ikke fornøyd.

Til Jyllands-Posten bekrefter styreleder Erik Pedersen at de har satt en advokat på saken.

– I regelverket står det ingenting om hva man gjør ved et turneringsavbrudd. Det virker litt tilfeldig, og det er vanskelig å akseptere at en avgjørelse som er tatt over skrivebordet av en underavdeling i DHF, endrer vår forutsetning for å levere produktet vi har lovet våre folk, sier han til avisen.

Spesielt ergerlig er nedrykket med tanke på tabellsituasjonen i den danske kvinneligaen. Aalborg er dømt til nedrykk med sju poeng, mens Skanderborg hadde sju poeng og Horsens åtte. Innbyrdes statistikk mot Skanderborg ble dermed avgjørende. Med tre kamper igjen av grunnserien, én av dem mot Skanderborg, ville det vært høyst mulig å berge plassen.

I den danske herreligaen er det Nordsjælland som må forberede seg på å hoppe ned et nivå neste sesong. Klubben uttaler at den venter på en skriftlig begrunnelse for tirsdagens avgjørelse, men signaliserer at også den er klar for å koble inn en advokat i saken.

Esbjerg er utpekt som vinner i kvinneligaen, mens Aalborg toppet herretabellen.

