Midtjylland tar i mot stjernene fra Liverpool i Champions League-gruppespillets siste kamp, i gruppe D.

Storklubben fra Merseyside har allerede sikret seg gruppeseieren, og laget fra Herning står med ett fattig poeng før onsdagens møte.

En seier vil derimot gi gode penger i klubbkassen for danskene, og det er ventet at Liverpool kommer til å stille med et ungt og uerfarent mannskap.

Kampen kan følges fra 18:55.

Reklame Høyeste strømpris på 11 måneder - denne avtalen er fortsatt superbillig