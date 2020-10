Dansk smutthull kan redde Vipers unna «umulig» kampkø

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad jobber for å spille mot Rostov Don i Danmark. Foto: John Randeris / Ritzau / NTB Foto: (NTB scanpix)

Danmark kan bli løsningen for å komme i land i håndballens Champions League for Vipers Kristiansand. Klubben jobber for å møte Rostov Don der i en dobbeltkamp.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Vipers' kamp borte mot russerne kommende helg er utsatt. Returkampen i Norge ligger foreløpig på 21. november. – Vi er i dialog med Rostov om kanskje å spille en dobbeltkamp på nøytral grunn i Danmark. Der er det ikke samme karantenebestemmelser som for Russland, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad i Aquarama-hallen onsdag. Vipers-troppen ville fått ti dagers karantene ved hjemkomst etter en reise til Russland. Kan bli trangt Mange ser for seg at europacupene kommer til å bli svært vanskelig å gjennomføre som oppsatt denne sesongen. Det er allerede flere kamper som er utsatt på grunn av viruspandemien. – Vi kan få en utfordring om vi må ta igjen seks-sju kamper. Det kan bli trangt med tid, sa Gjekstad. Vipers har tatt sju poeng på sine fire første kamper (tre på bortebane) i Champions League i høst. Hjemmeoppgjøret mot FTC Hungaria ble utsatt på grunn av covid-19-sykdom i den ungarske leiren. Liten maraton Gruppespillet i mesterligaen er en liten maraton med 14 kamper for hvert lag. Etter dette kommer en cupfase før sluttspillet, Final4-helgen i Budapest, i slutten av mai. Der deltar fire lag. Det er EM-pause fra klubbhåndball fra 23. november. Europamesterskapet starter 3. desember og avsluttes med finale 20. Vipers første Champions League-kamp etter nyttår er satt opp 9. januar og går mot Esbjerg. Håndballsesongen blir ekstra tettpakket på grunn av at det skal spilles OL-kvalifisering (blant annet for Norge) i mars. Deretter kommer en krevende OL-turnering med lang oppkjøring i juli og august. (©NTB)

Reklame Denne uken kan man vinne i Lotto hver dag