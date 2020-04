Dansk superliga sikter mot oppstart 24. mai

Klubbene i dansk superliga fotball håper å være i gang igjen med seriespillet om en måned. Det ble de enige om på fredagens videokonferanse.

De 14 superligaklubbene var alle representert under møtet i Divisionsforeningen, og de diskuterte ulike alternativer for fullføring av sesongen. Som ventet droppet de det mest optimistiske alternativet med en serierunde allerede 17. mai, men gikk inn for oppstart 24. eller 31. mai.

I begge tilfeller vil man etter planen tjuvstarte med hengekampen mellom AGF og Randers noen dager tidligere, skriver Ekstra Bladet.

Planene avhenger av at danske helsemyndigheter vender tommelen opp for planen og at politikerne lemper på dagens tiltak mot viruspandemien. Med dagens retningslinjer er det ikke mulig å spille fotball, men myndighetene har varslet oppmykning i tiden som kommer.

Nå jobbes det med å lage protokoller for gjennomføring av trening og kamper slik at smittevernreglene overholdes.

– Det handler for eksempel om hvordan man ankommer og forbereder seg til trening og kamp, at man ikke har adgang til garderober, kommer ferdig skiftet og har med egen mat hjemmefra, samt bruk av Antibac og masse annet, sier direktør Claus Thomsen i Divisionsforeningen til Ritzau.

– Det kommer til å være veldig detaljerte regler for håndtering av alle omstendigheter.

Midtjylland ledet superligaen 12 poeng foran Ståle Solbakkens FC København da sesongen ble avbrutt i mars.

