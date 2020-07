Dansk tempotalent klar for norsk sykkellag

EM-vinner forsterker storsatsende Uno-X ytterligere.

Den danske temporytteren Johan Price-Pejtersen (21) er klar for det norske sykkellaget Uno-X. Der slutter han seg til fem danske ryttere.

Nykomlingen tok EM-gull i tempo i august i fjor, og er også dansk U23-mester i disiplinen. Han har også en tempobronse fra det danske seniormesterskapet.

Det norske laget bekrefter på sin Twitter-konto at dansken har signert for dem.

- Det er «superfett», men jeg føler også at det er et naturlig steg for meg i forhold til der jeg er nå, og det jeg gjerne vil. Det er en riktig feit mulighet, og det føles fullstendig riktig for meg, uttaler Price-Petersen til det danske sykkelnettstedet Feltet.dk.

Price-Pejtersen kommer fra laget ColoQuick.

Det er samme lag som de øvrige fem danske Uno-X-rytterne - Jacob Hindsgaul, Morten Hulgaard, Niklas Larsen, Fredrik Rodenberg og Julius Johansen - kom fra.

DANSKENS NYE LAGLEDELSE: Kurt Asle Arvesen, Jens Haugland og Stig Kristiansen har sikret seg en ny sterk syklist. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

- Vi er selvfølgelig glade for at vi hele tiden som talentutviklingslag kan fostre ryttere som er interessante for lag på et høyere nivå, sier ColoQuicks sportsdirektør, Brian Petersen.

