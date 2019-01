Dansk VM-helt må opereres, ferdig for sesongen

Casper U. Mortensen, som hjalp Danmark til VM-gull i håndball, må kneopereres og har spilt sin siste kamp denne sesongen.

Det meldte Barcelona-spilleren torsdag på Twitter. Operasjonen skal foretas 8. februar.

Skaden oppsto mot Tunisia i begynnelsen av VM og holdt ham utenfor i flere kamper, men han kom tilbake mot slutten av turneringen og spilte også i finalen mot Norge. Nå viser det seg at skaden var mer alvorlig enn først antatt.

– Dessverre viser det seg at jeg har en flenge i menisken. Det betyr at jeg må opereres og er ute resten av sesongen. Jeg er ekstremt lei for det. Jeg hadde sett veldig fram til å fortsette de gode taktene for min klubb Barcelona i vår, skriver han.

Han lover å komme sterkt tilbake neste sesong.

