Danske håndballklubber godtar nedrykk etter tapt ankesak

Nordsjællands herrelag og Aalborgs kvinnelag tapte ankesaken rundt de mye omtalte "skrivebordsnedrykkene" i dansk eliteserie håndball.

Nordsjælland, Aalborg og Odder (1. divisjon menn) ble henvist til nedrykk da den danske håndballsesongen måtte innstilles som følge av virussituasjonen.

Parallelt med at klubbene anket den opprinnelige avgjørelsen inn til håndballens egen ankeinstans – der de heller ikke nådde fram – anket de også saken inn til ankeinstansen i Danmarks idrettsforbund.

Det er den sistnevnte ankeinstansen som nå har tatt sin endelige avgjørelse. De tre klubbene har i over to måneder kjempet for å unngå nedrykket som ble vedtatt av utvalget for profesjonell håndball i april.

Dermed vil saken etter all sannsynlighet være over for de tre lagene, ifølge klubbenes direktører. Ingen av dem ser at det er noen hensikt å ta saken videre.

– Jeg tror at saken stopper her for vår del. Jeg kan ikke se hva vi skal kunne gjøre. Slik vi tolker avgjørelsen og som jeg har tatt opp med vår advokat er dette den endelig avgjørelsen. Nå må vil tilbake på banen og kjempe om opprykk neste sesong, sier klubbdirektør Hans Peter Dueholm i Nordsjælland.

