Danske Vestergaard ødela Werner-festen

Lenge handlet det meste om Timo Werner da Chelsea møtte Southampton lørdag, men på overtid utlignet danske Jannik Vestergaard til 3-3 i London.

Utligningen som ga ett poeng til hvert av lagene kom to minutter ut i tilleggstiden. Fram til da hadde Timo Werner så til de grader spilt hovedrollen i kampen.

I tillegg til to scoringer var tyskeren også servitør da landsmannen Kai Havertz satte inn 3-2-målet i annen omgang. Danny Ings og Che Adams scoret for gjestene.

Southampton hadde holdt nullen i to kamper på rad og tatt to seire foran lørdagens kamp. På Stamford Bridge sprakk imidlertid nullen etter et kvarter da Werner åpnet målkontoen i ligaen for Chelsea.

24-åringen ble hentet til London fra Leipzig for snaue en halv milliard kroner i sommer, men lyktes ikke i de fire første kampene i Chelsea-drakten.

Etter 15 minutter viste han hvorfor han scoret 28 mål i Bundesliga forrige sesong. Måltyven tråklet seg elegant gjennom Southampton-forsvaret, før han fant den rette luken og banket ballen i mål bak keeper Alex McCarthy.

13 minutter senere ble han spilt fri av Jorginho. Først flikket Werner ballen forbi sin oppasser Bednarek, så lobbet han ballen over McCarthy, før han headet inn 2–0.

To minutter før pause slo så en annen måltyv til. Southamptons Danny Ings ble spilt flott igjennom i midten og satte sikkert reduseringen til 1–2.

Deretter gjorde Chelsea-forsvaret og målvakt Kepa Arrizabalaga det meste feil da Che Adams fikk stå alene og banke inn utligningen til 2–2.

Chelseas tyske angrepsspillere var imidlertid ikke ferdige. Etter en kjapp spillvending viste Werner at han også kan spille på kant. Han gjorde alt riktig da han serverte sin landsmann Kai Havertz, som enkelt satte inn 3–2.

På overtid kom så 3-3-målet som ødela dagen for både Werner og hjemmelaget.

