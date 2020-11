Danskene gir ikke opp EM – venter fortsatt på grønt lys

EM-skjebnen fortsetter å være uklar, men Danmarks håndballforbund jobber videre med mesterskapet selv om myndighetenes godkjentstempel mangler.

Det kom fram etter at forbundet hadde et styremøte søndag. Der ble EM-saken drøftet.

Styreleder Per Bertelsen har de siste dagene vært stadig mer krass i tonen. Han har vært frustrert over manglende dialog fra danske myndigheters side. I tillegg har han reagert skarpt på at de nøler med å gi en endelig avklaring.

– Vi har utviklet en omfattende koronaprotokoll, og den har noen svært stramme retningslinjer for vår håndtering av mesterskapet. Men fortsatt mangler vi grønt lys fra regjeringen og myndighetene, sier Bertelsen i en uttalelse lagt ut på det danske håndballforbundets nettsider.

– Nå kan vi ikke vente mer, og derfor må vi jobbe videre til det motsatte er bevist: At vi ikke kan avvikle mesterskapet selv om vi har svært gjennomarbeidede protokoller, sier håndballsjefen videre.

Opprinnelig skulle Danmark være arrangør sammen med Norge, men ble stående alene etter et norsk nei til å arrangere kamper i Trondheim. Nå jobber danskene for å ha EM i Herning og Kolding.

Bønn fra idretten

Bertelsen har tidligere i uken sagt at torsdag var siste frist til å få en avklaring. Senere ble det til fredag og så lørdag. Heller ikke søndag har et svar tikket inn, men tanker om å avlyse er inntil videre lagt til side.

Lørdag kveld oppfordret Danmarks idrettsforbund landets regjering om snarest å vende tommelen opp for EM-planene.

– Jeg vil sende en kraftig og utvetydig oppfordring til politikere og myndigheter om å gi grønt lys slik at Danmark kan gjennomføre EM-sluttspillet for kvinner i desember, sa den danske idrettspresidenten Niels Nygaard.

EM skal etter planen gå mellom 3. og 20. desember.

(©NTB)

