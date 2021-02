Mannen som har blitt kåret til verdens beste håndballspiller tre ganger, skal ha tatt et overraskende valg, melder dansk TV 2.

Mye tyder på at superstjernen Mikkel Hansen vender hjem til Danmark. Dansk TV 2 meldte torsdag morgen at Hansen har skrevet under en avtale med Aalborg.

Den gjelder fra sommeren 2022, noe som betyr at stjernespilleren etter alt å dømme tar én sesong til med franske PSG, før han flytter hjem.

Hansen vil da ha spilt i år for den franske storklubben. Han dro dit i 2012, etter tidligere å ha vært i klubber som Barcelona og AG København.

Verdens beste tre ganger

Verken PSG eller Aalborg har enn så lenge kommentert disse opplysningene.

Hansen er den eneste, sammen med Nikola Karabatic som har blitt kåret til verdens beste spiller spiller av Det internasjonale håndballforbundet tre ganger.

33-åringen vant prisen i 2011, 2015 og 2018.

Med Hansen på laget har Danmark også vært en tittelgrossist på den internasjonale scenen. Nasjonen har blant annet vunnet VM de to siste gangene, 2019 og 2021.

Veteranen har også et EM-gull fra 2012 og ett OL-gull fra 2016 på merittlisten.

Til dansk storklubb

På klubbnivå har Hansen også vunnet mye, blant annet sju seriemesterskap med PSG, men han har aldri fått gå til topps i Champions League.

Sander Sagosens tidligere lagkompis var nærmest i 2017, da PSG tapte finalen mot Vardar fra Nord-Makedonia. Det har også blitt en tredjeplass i turneringen ved tre anledninger for dansken, i 2012, 2018 og 2020.

Selv om han nå etter hvert bytter ut PSG med dansk håndball, så er det en toppklubb i hjemlandet han kommer til. Aalborg har vært en stormakt i den danske ligaen de siste sesongene og klubben har vunnet serien tre av de fire siste sesongene.

