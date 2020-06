Dårlig nytt for Amiens og Toulouse – fransk liga sa nei til utvidelse

Den franske ligaens styre stemte med stort flertall mot å utvide toppdivisjonen i fotball til 22 klubber. Amiens og Toulouse må trolig ned til 2. divisjon.

De to klubbene, som har henholdsvis Haitam Aleesami og Ruben Gabrielsen i stallen, ble dømt til nedrykk da sesongen i april ble avsluttet hele 10 serierunder før slutt. Franske myndigheters virustiltak levnet ikke håp om å fullføre sesongen, og de to lagene som lå sist ble flyttet ned.

Begge klubber gikk rettens vei, og for halvannen uke siden kom Conseil d'État, landets høyeste administrative rett, til at avgjørelsen om nedrykk ble fattet på sviktende grunnlag. Den ble nemlig begrunnet i fotballforbundets tidligere vedtak om at Ligue 1 ikke kan omfatte flere enn 20 lag. Det vedtaket hadde bare gyldighet til 30. juni i år.

Ligaen og fotballforbundet ble oppfordret til å se på muligheten for å utvide til 22 lag. Styret i LFP behandlet saken fredag og gikk med 23 mot to stemmer inn for å fortsette med 20 lag.

Tirsdag skal ligaens generalforsamling godkjenne vedtaket, mens Frankrikes fotballforbunds generalforsamling har siste ord 26. juni.

