Dårlig start for Norge og Durasovic i Davis Cup

Casper Ruud møter George Tsivadze i sin første singlekamp i Davis Cup. Victor Durasovic tapte 0-2 for Aleksandre Metreveli i den første kampen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Norge kom under 0-1 for Georgia etter den første kampen i Davis Cup fredag. Victor Durasovic tapte i strake sett for Aleksandre Metreveli.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Victor Durasovic tapte 5-7, 4-6 for Metreveli som er ranket som nummer 695 i verden. Nordmannen er rangert som nummer 323. – Det hadde kanskje holdt å spille på det jevne, men det var vanskelige vindforhold. Jeg hadde dårlig feste, og kom for dårlig inn i slagene mine, sa Durasovic til Eurosport. Durasovic tok innledningsvis sitt første servegame greit, men måtte tåle en breakball imot seg før han tok hjem gamet. Han holdt sine server greit i første settet, men var aldri i posisjon til å bryte motstanderens serve. På stillingen 5-5 klarte derimot Metreveli å bryte fram til 6-5-ledelse og kunne serve hjem det første settet blankt til 7-5. Durasovic hadde heller ikke noen god start på det andre settet og ble brutt direkte i sin første serve. For første gang i duellen hadde Durasovic mulighet til å bryte motstanderen serve to ganger. Han utnyttet muligheten andre gang og utlignet til 3-3. I de neste gamene skulle 22-åringen spille med sola i ansiktet og fikk problemer. Han tapte blankt i både motstanderens og sin egen serve slik at Metreveli kunne serve kampen hjem til 6-4. Casper Ruud møter George Tsivadze i sin første kamp senere fredag. Lørdag skal det spilles en double og to singlekamper. Vinneren av oppgjøret skal spille om opprykk til nivå 1, det høyeste nivået i Euro/Afrikansk sone og det nest høyeste totalt. (©NTB)