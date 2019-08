Dårlig start og utvisninger senket Frisk i Østerrike

Viktor Granholm (foran) satt utvist ved to av målene da Frisk Asker tapte 0-3 for Klagenfurt i mesterligaen lørdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Frisk Asker kom tidlig to mål under og greide aldri å slå tilbake da Klagenfurt vant 3-0 i mesterligaen ishockey lørdag. Frisk er poengløs etter to kamper.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Etter torsdagens 1-2-tap borte mot sveitsiske Biel-Bienne ble det nok en målfattig kamp for det norske mesterlaget lørdag. Frisk-spillerne greide aldri å overliste Norges landslagskeeper Lars Haugen i Klagenfurt-målet og har scoret bare ett mål på 120 minutter i sine to første CHL-kamper. Det ble satt inn av Nicolay Andresen i tapet mot Biel. Nicklas Dahlberg i Frisk-målet reddet de fleste skuddene Klagenfurt sendte av gårde mot buret hans (vertene vant skuddstatistikken 47-21), men hjemmelaget skaffet seg 2-0-ledelse i første periode og ga den aldri fra seg. Manuel Ganahl satte inn 1-0 til Klagenfurt etter 7.45, og samme mann hadde assist da vertene doblet ledelsen i spill fem mot tre etter 14.55. Matthew Neal var sist på pucken ved den scoringen. Da satt Viktor Granholm og Mikkel Seiergren Christiansen utvist etter å ha pådratt seg hver sin tominutter med seks sekunders mellomrom. I slutten av 3. periode gjorde Neal 3-0 i et nytt overtallsspill. Igjen satt Granholm utvist. Frisk Asker spiller sine tre neste CHL-kamper hjemme i Askerhallen. Biel-Bienne kommer på besøk kommende fredag, Klagenfurt to dager senere. 8. oktober er det hjemmekamp mot finske Tappara, mens gruppespillet avsluttes med kamp i Tammerfors 16. oktober. De to beste i hver gruppe tar seg til cupspillet. (©NTB)