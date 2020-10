Dårlig stemning i Serbia før Norge-dramaet: - Folk har gitt opp

Det spås å bli en jevn og tøff kamp når Norge tar imot Serbia på Ullevaal torsdag kveld. Men hos det serbiske folk virker ikke stemningen å være på topp.

Torsdag kveld kommer nasjonen til å stå stille når det norske landslaget spiller semifinale i EM-playoff mot Serbia.

Lars Lagerbäck & co. er bare to kamper unna det første store mesterskapet siden år 2000, og med verdens kanskje heteste spiss på topp er optimismen til stede før avspark.

Se video øverst i saken: Landslagsmagasinet før Norge - Serbia

- Folk har gitt opp

Nettavisen har tatt en prat med Milos Dusanovic, som har drøyt 20.000 følgere på twitterkontoen Serbian Football, om hvordan ståa er hos Serbia før torsdagens thriller.

Der er ikke situasjonen veldig rosenrød, kan han avsløre.

- Folk i Serbia har i årevis vært lei landslagets svake prestasjoner. Veldig få serbere bryr seg om denne kampen, og enda færre forventer en seier. Folk har gitt opp dette laget, sier Dusanovic til Nettavisen.

Og så var det dette med verdens heteste spiss da.

Serberne har naturligvis fått med seg hva Erling Braut Haaland har prestert det siste året.

- Vi et alt om hvilken fare han utgjør. Forsvaret vårt mangler hurtighet, så han er en stor trussel, sier serberen.

- Må bruke ufine midler

Men der Norge har Haaland, har Serbia Aleksandar Mitrovic.

Angrepskjempen har bøttet inn mål for Fulham og ble Serbias toppscorer i EM-kvaliken med ti nettkjenninger.

Mitrovic står med imponerende 35 mål på 57 A-landskamper.

- Hvordan kan Norge stanse Mitrovic?

- Det er jeg usikker på. Man er nødt til å bruke ufine midler og frustrere ham, men jeg vet ikke om dere har den type spillere i Norge som kan være en slik pest og en plage, sier Dusanovic.

- Hvordan vurderer du Serbias styrker og svakheter?

- Vi har et veldig erfarent lag, mye mer erfarent enn Norge. Spillerne våre er også i god form og i starten av sesong, og vi har et farlig angrepsspill med særlig Dusan Tadic og Aleksandar Mitrovic. Vi er også farlige på dødballene Kolarov slår, og vi har mange gode hodespillere. Svakhetene er i forsvar. Det er helt vanlig at vi er forferdelige der, og forsvaret vårt endrer seg hele tiden. Det har de siste årene vært umulig å finne en forsvarsrekke som fungerer.

- Nikola Maksimovic og hans Napoli møtte ikke opp til kamp mot Juventus i helgen fordi de kjører en egen koronaprotokoll som gjør at de er i karantene. Forventes det at han blir med resten av Serbia-troppen til Norge?

- Maksimovic spiller bra for Napoli, men for Serbia er han veldig ustabil. Han er alltid klønete og gjør dumme feil. Forhåpentligvis spiller han ikke mot Norge, for han har vært den spilleren vi har kunnet stole minst på de siste årene.

Dusanovic er ikke alene i hjemlandet om å være skeptisk til Serbias sjanser mot Norge.

- Bare gud kan redde oss

Den svært rutinerte serbiske fotballprofilen Dragoslav Stepanovic , med mange år i tysk fotball bak seg både som spiller og trener, snakker i religiøse former i sin vurdering av kampen.

– Bare gud kan redde oss unna Haaland, sier han i en tittel i Serbias største avis Informer.

Stepanovic mener Norge er store favoritter.

- Serbia har ingen sjanse i Oslo, slår han fast.

Vinneren av torsdagens kamp møter vinneren av Israel – Skottland i en ren finale om en EM-billett.

Sterk tropp

Serbias trener Ljubisa Tumbakovic har tatt ut 30 spillere til EM-kampen mot Norge. 23 av disse er under kontrakt med klubber i Europas fem toppligaer (England, Frankrike, Italia, Spania og Tyskland), skriver NTB.

Serbia er nummer 31 på FIFA-rankingen mot Norges 44.-plass.

Det er åpnet for 200 tilskuere på Ullevaal, og 180 av disse billettene går til vanlige tribuneslitere.

Etter Serbia-møtet spiller Norge nye hjemmekamper mot Romania (søndag) og Nord-Irland (onsdag). Dette er kamper i Nations League, der Norge har åpnet med tap mot Østerrike og seier mot Nord-Irland.