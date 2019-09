David de Gea forlenger med Manchester United

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

David de Gea har blitt enig med Manchester United om kontraktforlengelse.

United-målvaktens nye avtale holder han på Old Trafford til minst 2023, og klubben har også sikret seg opsjon på ytterligere ett år i kontrakten.

- En ære

David de Gea har vært i Manchester United siden 2011, og har så langt spilt 367 kamper for klubben, under Sir Alex Ferguson, David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho og nå senest Ole Gunnar Solskjær.

- Det har vært en stor ære å tilbringe åtte år i denne fantastiske klubben, og muligheten til å fortsette karrieren min i Manchester United er en ære. Jeg hadde aldri trodd at jeg ville få over 350 kamper for denne klubben. Nå er fremtiden min sikret, og alt jeg vil er å hjelpe laget til å oppnå det jeg føler vi kan - å vinne troféer sammen, sier De Gea til klubbens hjemmeside.

FORNØYD: Ole Gunnar Solskjær er naturligvis glad for å beholde den han omtaler som verdens beste målvakt. Foto: Darren Staples (Pa Photos)

Ole Gunnar Solskjær uttalte nylig at han hadde et håp om at partene snart ville komme til enighet i forkant av seieren mot Leicester, og er nå naturligvis en fornøyd mann.

- Jeg er overlykkelig over at David (de Gea) har valgt å knytte seg til klubben i flere år som kommer. I løpet av de siste årene har han vist at han er den beste i verden, og han er en avgjørende del for vår plan om å få United tilbake hvor de hører hjemme. David er en fantastisk person og hans enestående kvaliteter gjør at han er den perfekte plattformen for forsvaret vårt, sa Solskjær.

Solskjær la også til følgende:

- I løpet av årene i United, har David fått en god forståelse av hva det vil si å spille for denne klubben - og nå representerer han alt du kan ønske deg i en målvakt. Som spiller er han sulten på å oppnå mer. Vi ser alle frem til å jobbe mot å nå disse ambisjonene sammen over de neste årene.

SIGNERT: David de Gea har undertegnet sin nye kontrakt med Manchester United. Bilde: skjermdump www.manutd.com

Blir klubbens best betalte spiller?

Allerede i sommer ble det rapportert at De Gea og United var enige om en ny avtale, men bekreftelsen lot vente på seg.

For to dager kom det (igjen) flere meldinger om at partene var kommet til enighet, og at målvakten ville komme svært godt økonomisk ut av en forlengelse med klubben.

Vanligvis troverdige Duncan Castles skrev da at partene var kommet til enighet om forlengelsen, og at spanjolen har undertegnet en avtale som gir han rett i overkant av 15.000.000 pund utbetalt i året.

Det betyr at han føyer seg inn like foran Paul Pogba på de best betalte spillerne i Manchester United.

For målvakten så skal det ha vært viktig at hans status som en av lagets beste og viktigste spillere ble gjenspeilet i hva han får utbetalt - og den vanvittige lønnen klubben valgte å gi Alexis Sánchez skal også ha hatt en finger med i spillet, skriver journalisten.