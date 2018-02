David de Gea låste igjen buret i målløst oppgjør mellom United og Sevilla

Manchester Uniteds spanske burvokter vartet opp med en vanvittig redning.

SEVILLA - MANCHESTER UNITED 0-0

Det ble ingen scoringer da Manchester United og Sevilla møttes til det første oppgjøret i åttedelsfinalen av Champions League på Ramón Sánchez Pizjuán.

Det var hjemmelaget fra Spania som var nærmest scoringene, mens José Mourinhos menn slet med å komme til de store målsjansene mot Vincenzo Montellas menn.

Det som likevel vil bli snakket om var David de Geas vanvittig redning like før pause da Sevilla-spiss Luis Muriel hadde sneket seg inn bak forsvarslinja.

- Det er ingen lov som forbyr å ha god keeper, men den der er fantastisk av den spanske burvokteren. Både Sevilla- og Manchester United-spillere er borte å gratulerer med en fremdragende prestasjon, sa en tydelig imponert Roar Stokke fra Viasports kommentatorplass.

I pausen var Manchester United-ekspert og fotballjournalist Andy Mitten klar på at vi må over 20 år tilbake i tid for å finne en bedre redning.

- Det er den beste redningen jeg har sett siden Peter Schmeichels redning mot Rapid Wien i 1996. David de Gea er så god at om han var norsk, så hadde han vært på OL-laget deres. Han holder Manchester United inne i kampen, sa Mitten i Viasat-studioet.

Flere på sosiale medier var enige i at Manchester Uniteds store katalysator denne kvelden keeperen fra Madrid.

Mr @D_DeGea take a bow 👏👏👏 — Shay Given (@No1shaygiven) February 21, 2018

- Mr. De Gea, det er bare å bukke, skriver den tidligere Newcastle- og Manchester City-keeperen Shay Given på sosiale medier.

Will be very hard for Neuer to reclaim the “Best keeper in the world-throne”.



De Gea got the belt. — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) February 21, 2018

- Det blir vanskelig for Neuer å bli kalt «verdens beste keeper» igjen. De Gea har den tittelen, skriver Jan Åge Fjørtoft på sin Twitter-konto.

Selv var De Gea meget fornøyd med sin kamp i hjemlandet.

- Det var i det siste minuttet i den første omgangen, så det var på et viktig tidspunkt. Jeg reddet, og det er jeg fornøyd med, sa De Gea til engelsk presse etter kampen.

En som ikke var spesielt imponert over det United leverte i Spania var Viasport-ekspert Morten Langli.

- Da Liverpool spilte mot Sevilla var de soleklart bedre enn dem, selv om det endte 3-3 i Sevilla. United kommer med litt halv maskin, får med seg et resultat, og mye kan endre seg i april eller mai. Per dags dato er dette United-laget langt unna å være en kandidat til å vinne Champions League i min bok, sa Langli.

Dermed endte det målløst mellom Sevilla og Manchester United i det første oppgjøret denne åttedelsfinalen. Lagene møtes til returkamp på Old Trafford 13. mars.

Hyllet McTominay



José Mourinho hoppet over intervjuene etter kampen, men var åpen om sine tanker på pressekonferansen.

- Nei, jeg er ikke lettet over resultatet. Jeg synes vi avslutter kampen med mer plass enn vi hadde i starten. Vi var nærmere scoring, det eneste øyeblikket vi var lettet var like før pause der vi gjorde noen feil, og de fikk noen sjanser, sa Mourinho etter kampen.

På intervjuet etter kampen var Mourinho full av lovord for unge Scott McTominay.

- Kan jeg få gi deg en klem? Tusen takk! Det er et spørsmål! På pressekonferansen spurte alle om Paul (Pogba), men man burde spørre om guttungen (McTominay). Han var fantastisk, han la press på Éver Banega som var viktig for å stoppe deres playmaker. Jeg synes han var briljant, sa Mourinho.

Mourinhos lag har ikke spilt kvartfinale i Champions League siden 2013/2014-sesongen, da David Moyes ledet laget. Den gangen ble de slått ut av Pep Guardiola og hans Bayern München.

Vanvittige De Gea



Det var hjemmelaget på Ramón Sánchez Pizjuán som kom best i gang, og allerede etter fire minutter testet Luis Muriel skuddfoten fra distanse. David de Gea hadde få problemer med å kontrollere colombianerens skudd.

Hverken Manchester United eller Sevilla virket altfor sugne på å angripe tidlig i den første omgangen, men José Mourinho ble tvunget til å gjøre et bytte etter kvarteret spilt.

Ander Herrera så ut til å pådra seg en strekk, og dermed måtte United-sjefen kaste innpå Paul Pogba i oppgjøret i Andalucía.

Det var knyttet stor spenning til Alexis Sánchez i Champions League og etter 25 minutter viste chileneren seg frem da han fant Romelu Lukaku med en lekker pasning.

Den belgiske superspissen forsøke å hamre til på helvolley, men måtte se sitt forsøk suse langt over tverliggeren til Sevilla-keeper Sergio Rico.

Joaquín Correa var et konstant uromoment ute på Sevillas venstrekant, og drev Antonio Valencia tidvis til vanvidd ute på kanten. Like før halvtimen fikk han også avfyrt et skudd som De Gea hadde god kontroll på.

United slet med å skape sjanser, men med drøye fem minutter før pause fikk Scott McTominay muligheten til å avfyre fra distanse. Nok en gang var Sergio Rico kjapt ute med lanken.

De Gea har vist seg som en nøkkelspiller i en årrekke for United, og like før pause viste den Spanias landslagskeeper seg frem igjen. Muriel hadde lurt offside-fella, og kunne heade alene med keeper etter et fantastisk Jesús Navas-innlegg.

På fem meter skulle colombianeren bare styre headingen sin i nettet, men en helt vanvittig redning fra De Gea gjorde at Manchester United kunne ta med seg 0-0 inn i pause.

Sevilla trykker på



Sevilla fortsatte trykket sitt i andre omgang, men kom ikke lengre enn et par halvsjanser fra Franco Vázquez og Pablo Sarabia innledningsvis. Muriel så også sitt skudd suse utenfor De Geas mål innenfor de første 15 av den andre omgangen.

United slet med å skape målsjanser, og måtte se hjemmelaget trykke mer og mer på for den forløsende scoringen. Like etter timen spilt var Clement Lenglet høyest på et frispark, og fikk stanget ballen mot mål. Nok en gang var De Gea Uniteds reddende engel.

På ny skulle Muriel ha gitt Sevilla ledelsen da han var kun centimetre fra å skli inn Sarabias innlegg like etter 70 minutter spilt av oppgjøret. Sarabia var selv kun marginer fra å stange inn ledelsen på et innlegg fra nettopp Muriel kun minutter etter.

Mourinho forsøkte å kaste innpå både Anthony Martial og Marcus Rashford i jakten på det viktige bortemålet sør i Spania. Det var likevel Vincenzo Montellas menn som fortsatte å trykke på for scoring.

Lukaku skulle likevel finne nettet for United med litt under ti minutter igjen av oppgjøret. Dessvere for den belgiske stjernespissen ble han avvinket for hands. Reprisene viste at dommer Clement Turpins avgjørelse var korrekt.

Sevilla kastet det som var fremover i angrep, hvilket åpnet store rom for Uniteds angripere. Etter at Sandro Ramírez' forsøk ble blokkert fikk Rashford sjansen på andre siden. Dessverre for de sortkledde suste forsøket utenfor mål.

Dermed endte det målløst i Sevilla mellom hjemmelaget og gjestene fra Manchester. Returoppgjøret spilles 13. mars på Old Trafford.

