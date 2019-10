David De Gea ut med skade i møtet med Sverige

Kan være dårlig nytt for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

SVERIGE - SPANIA 1-1:

Norge var tjent med spanske seier i møtet mellom Sverige og Spania i EM-kvalifiseringen tirsdag kveld, men svenskene ville det annerledes.

Etter spansk dominans tidlig i kampen på Friends Arena, kom vertene bedre og bedre med og rett etter pause satte veteran Marcus Berg inn Sveriges ledermål.

Spania hadde flere gode sjanser til å påvirke resultatet, men Robin Olsen sto en meget god kamp bak for svenskene. Det så ut til å gå mot svensk seier, men på overtid dukket Rodrigo opp og sørget for at det ble 1-1 i Stockholm.

Dårlig nytt for Solskjær?



Det betyr at Sverige er oppe i 15 poeng i EM-kvalifiseringsgruppen. Spania topper fortsatt med 20, mens Romania har 14. Norge står med 11 poeng i gruppa.

I andre omgang måtte Spania-keeper David De Gea ut med skade. Burvokteren satte seg og signaliserte raskt at han måtte ut. Det kan være dårlig nytt for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United som møter Liverpool til storkamp søndag.

De Gea er som kjent en viktig brikke i Solskjærs United-lag- Klubben sliter med skade på flere sentrale spillere for tiden og er skaden på De Gea av slik art at han må stå over mot erkerivalen Liverpool, er nok det en strek i regningen for Solskjær.

Spania dominerte



Spania dominerte kampen stort innledningsvis og skapte de største sjansene.

Etter rundt åtte minutter fikk Bayern Münchens Thiago Alcantara en gedigen mulighet. Midtbanemannens skudd ble først blokkert, men med litt hell fikk han med seg ballen inn i feltet og kom alene med keeper Robin Olsen. Thiago forsøkte seg med en «Davor Suker»-dragning, men Olsen var med på notene og fikk avverget.

20 minutter var spilt da Gerard Moreno sendte keeper Olsen ut i full strekk da han fikk hodet på et innlegg fra Dani Carvajal. Svært nære fra Villarreal-spissen.

Sakte, men sikkert kom svenskene mer med i kampen og etter en snau halvtime kom Robin Quaison til en brukbar avslutning fra god posisjon. Skuddet gikk utenfor.

De Gea-redning



Få minutter senere viste David De Gea i Spania-buret seg fram. Mikael Lustig fant pannen til Quaison med et presist innlegg. Den svenske spissen traff bra, og ballen hadde god retning, men Spanias målmann vartet opp med en enorm redning.

Svenskene hadde fått fotfeste i kampen, men Spania var fortsatt farlige. Rundt fem minutter før pause kombinerte Dani Ceballos og Fabian Ruiz. Sistnevnte ble spilt fint opp i boksen, men Victor Lindelöf fikk blokkert skuddet fra ti meters hold.

Da dommeren signaliserte for pause var det fortsatt målløst på Friends Arena.

Berg scoret



Sverige hadde fyrt av et skremmeskudd før pause og kort tid etter hvilen skulle det lykkes for de gule og blå. De Gea vartet opp med både en og to redninger, men ballen falt til slutt ned hos Marcus Berg og veteranen headet inn 1-0 fra kort hold.

SCORET: Marcus Berg sendte Sverige i føringen. Foto: Tt News Agency (Reuters)

Kort tid etter var svenskene på en ny, farlig visitt. Kristoffer Olsson satte opp Emil Forsberg, som fyrte av fra rundt 16 meters hold. De Gea reddet greit.

Etter rundt 60 minutter måtte Spania bytte keeper. De Gea satte seg ned og signaliserte at han måtte ut. Inn kom Chelsea-burvokter Kepa.

Spania fortsatte jakten på utligning og etter 67 minutter kom Gerard Moreno på et innlegg fra Dani Ceballos, men avslutningen snek seg lite utenfor mål.

Spanjolene fortsatte å skape sjanser, men Robin Olsen i det svenske målet vartet opp med noen glimrende redninger. Etter 72 minutter reddet han mesterlig etter flott angrepsspill av det spanske laget og avslutning fra Mikel Oyarzabal.

Det så ut til å gå mot svensk seier, men på slutten så glapp det for hjemmelaget og Rodrigo benyttet muligheten til på å sikre gjestene et poeng.