David de Gea var sekunder unna Real Madrid-overgang i 2015. Nå snakker han ut om dramaet

Ble satt ut av laget mens dramaet pågikk sommeren 2015.

Real Madrid og Manchester United var i 2015 enige om en overgang som gjorde at David de Gea ville blitt Madrid-spiller, mens keeper Keylor Navas skulle gå den andre veien.

Overgangen falt sammen i tolvte time da klubbene ikke rakk å sende igjennom dokumentene før overgangsfristen gikk ut for sommervinduet. Dermed ble den spanske burvokteren værende på Old Trafford.

Mens dramaet pågikk hadde daværende United-trener Louis van Gaal satt De Gea ut av laget. Spanjolen var tilbake i sesongens tredje hjemmekamp, da han voktet buret mot Liverpool.

- Sannheten er at jeg ikke visste hvordan Old Trafford ville reagere. Jeg var nervøs da jeg gikk ut på banen den dagen. De har alltid støttet meg, men jeg var usikker den dagen, sier De Gea i et intervju med Daily Mail.

- Alle sang navnet mitt



- Slik det utartet seg, så var de fantastiske. Alle sang navnet mitt. Det var viktig for meg, sier den spanske keeperen.

Selv om mange regner Uniteds nummer én som den beste keeperen i verden, så tok det tid før han klarte å vende seg til den fysiske spillestilen i Premier League.

Da Sir Alex Ferguson skulle erstatte legenden Edwin van der Saar i 2011, skjønte De Gea lite da hans navn plutselig dukket opp i avisene.

- Jeg husker jeg leste om Uniteds interesse, og jeg kunne ikke tro det. De ønsket en erstatter for Van der Sar, en 40-åring med masse erfaring. Og der var jeg, bare barnet. Vi visste det ville bli utfordrende, sier De Gea.

Likevel roser han sin tidligere trener for å satse på ham.

- Ferguson tok en stor sjanse. Han hadde motet til å gi meg drakta. Han var veldig kortfattet og fortalte meg at jeg måtte vende meg til ting. Det ville være vanskelig, og det kom til å være skjær i sjøen.

Sammen med den mektige skotten vant De Gea Premier League i 2012/2013-sesongen. De Gea husker riktignok at det var flere i pressen som tvilte på ham etter flere blundere mellom United-stengene.

Ble utfordret fysisk



- Det var en brutal start. West Bromwich (De Geas motstander i debuten) så en spansk keeper i mål, så de gjorde det eneste logiske. De pumpet baller inn i boksen og utfordret meg fysisk. Jeg visste jeg måtte endre meg, men jeg trengte tid og erfaring, sier De Gea.

Han forteller også at tiden under tidligere United-trener Louis van Gaal var tøff, men at ting har sett bedre ut siden José Mourinho tok over. Han forteller også om hvordan portugiseren tok kontakt så fort han var ansatt som United-trener.

- Vi snakket under EM og han sa hva han ville med meg, og at han ville trofeer. Vi har hatt det vanskelig siden Ferguson la opp, det er på tide å sette en diagnose. Vi må få mer, titler er det jeg ønsker. Vi må få United tilbake på toppen, tilbake til Champions League, tilbake som engelske mestre. Tilbake på toppen, sier De Gea.

Denne sesongen har De Gea blitt valgt inn på årets lag i Premier League. Manchester United ligger i skrivende stund på andreplass bak seriemester Manchester City, og suser mot en ny sesong i Champions League.

De kan også toppe sesongen med et trofee, dersom de beseirer Chelsea i finalen av FA-cupen. Dersom det skulle bli seier der vil Mourinho ha vunnet fire titler på sine to år i United. Så lang har han vunnet Ligacupen, Community Shield og Europa League med de rødkledde fra Manchester.

