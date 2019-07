David de Gea vil bli Manchester Uniteds neste kaptein

Skal være klar til å signere en ny langtidskontrakt med klubben.

I helgen ble det kjent at David de Gea har blitt enig med Manchester United om en seksårsavtale.

Kontraktforlengelsen skal være verdt 1,23 milliarder kroner - og gjør den spanske sisteskansen til verdens best betalte målvakt.

- Fantastisk å være kaptein for United

Nyheten er ikke bekreftet fra klubben selv, men De Geas uttalelser på mandag etterlater ikke mye rom for spekulasjoner. Han ønsker nemlig å bli Uniteds nye kaptein.

- Jeg har vært kaptein i noen kamper. Det er så klart fantastisk å være kaptein for en klubb som Manchester United - og å forsvare klubbemblemet. Det er fantastisk, så selvfølgelig ville jeg vært veldig, veldig glad for å bli kaptein, sier De Gea til blant andre The Times.

Og legger til:

- Det er min niende sesong i klubben. Jeg føler at jeg er en av de mest erfarne spillerne nå. Jeg må vise det på banen, og hjelpe de yngre spillerne med å forstå hva det betyr å spille for Manchester United - det er viktig.

Antonio Valencia bar kapteinsbindet for United forrige sesong, men ecuadorianeren forlot klubben ved sesongslutt.

UVANLIG SYN: David de Gea måtte plukke flere baller ut av eget nett forrige sesong enn hva han er vant til. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Fortsatt et stykke opp

The Times skriver at Ashley Young, Juan Mata, Chris Smalling og Paul Pogba også vurderes til kapteinrollen neste sesong.

Et av holdepunktene for at De Gea nå skal ha undertegnet kontraktforlengelsen er at Solskjær støttet han da ting ikke gikk på skinner for De Gea forrige sesong, og at han har overbevist den spanske målvakten om at United har store ambisjoner for sesongene som venter.

- Vi må forbedre oss mye. Vi er Manchester United, vi er nødt til å kjempe om trofèer. Når du bærer denne drakta, så betyr det at man kjemper for alt, gir sitt alt og bringe klubben tilbake til toppen.

United har så langt denne sesongoppkjøringen vunnet tre av tre kamper, og har sett langt friskere ut enn ved sesongslutt - da laget bare vant én av sine siste ni kamper.

På torsdag venter Tottenham i Shanghai.