David Moyes og to West Ham-spillere har fått påvist koronaviruset

Londonklubben er i aksjon mot Hull i ligacupen og måtte gjøre endringer på lagoppstillingen rett før start.

West Ham-manager David Moyes og to spillere i klubben skal ha testet positivt for Covid-19-viruset, melder BBC tirsdag kveld.

West Ham bekrefter selv dette på Twitter og kan opplyse at i tillegg til Moyes, så er det Issa Diop og Josh Cullen som er smittet av viruset.

West Ham er i aksjon mot Hull i ligacupen og rett før kampstart måtte londonklubben gjøre et par endringer i den annonserte lagoppstillingen.

Ifølge Sky Sports skal de tre ha fått beskjed om at de var smittet av viruset kort tid i forkant av at kampen skulle sparkes i gang. West Hams medisinske apparat skal ikke ha funnet ut av dette før de allerede var på plass til kampen, men ble bedt om å forlate London Stadium umiddelbart etter at de positive testene ble kjent.

Daily Mail skriver at verken Moyes, Diop eller Cullen har hatt symptomer på sykdommen i forkant av at de testet positivt.

De tre vil nå bli satt i karantene i 10 dager og er dermed også uaktuelle for helgens ligakamp hjemme mot Wolverhampton.

Det er assistentmanager Alan Irvine som leder West Ham i tirsdagens kamp.

Jack Whilshere og Harrison Ashby kom inn i førsteelleveren.