David Silva hylles av United-legender: - Et lite geni

Spanjolen har vært en av Premier Leagues aller største attraksjoner det siste tiåret.

David Silva har vært fast inventar i et City-lag som har herjet i Englands øverste divisjon siden han kom til klubben i 2010.

Søndag spilte spilte spanjolen sin siste Premier League-kamp for klubben, og nå kommer hyllesten, fra tidligere Manchester United-helter.

Les også: Neville advarer Solskjær mot å gå i samme felle som Mourinho

Keane: - Et lite geni

En som er glad for at han slapp å møte magikeren er United-legenden Roy Keane.

- Jeg tenker alltid på toppspillerne som har spilt i Premier League - Alan Shearer, Thierry Henry, Steven Gerrard, Ryan Giggs. David Silva er der oppe sammen med dem, sier han ifølge Sky Sports.

- Jeg ser på spillerne som har spilt de siste ti årene, og jeg tenker at det er flere som jeg skulle likt å spille mot. Men han (David Silva) er en jeg er glad for at jeg ikke møtte, fordi jeg veit at han ville ha lurt meg trill rundt! Et lite geni, forteller Keane videre.

Les også: Manchester United sikret plass i Champions League etter seier mot Leicester

Får støtte av en annen United-legende

Den tidligere midtbanegeneralen får støtte av Gary Neville.

Neville forteller at han ble overrasket over at David Silva har gjort en så stor karrierre i England, over en så lang periode.

- David Silva var muligens Citys første verdensklasse-spiller i nyere tid. Når han og Sergio Aguerö kom fra Spania, trodde jeg at de ville vare to eller tre år. Du kunne se talentet, men jeg trodde ikke at de ville forplikte seg så til City som de har gjort, sier Neville ifølge Sky Sports.