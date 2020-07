David Villa anklages for seksuell trakassering. Nå slår han tilbake

Nye anklager om seksuell trakassering i amerikansk idrett.

Den tidligere spanske landslagsstjernen David Villa har havnet i søkelyset etter at en tidligere praktikant i MLS-klubben New York City FC har anklaget 38-åringen for seksuell trakassering under hans tid i klubben.

En profil på Twitter med navnet Skyler B, skrev forrige uke om det som skal være hennes opplevelser under sin tid i klubben.

- Jeg trodde jeg fikk min livs sjanse da jeg fikk den praktikantjobben. Det jeg fikk var David Villa som tok på meg hver jævla dag, og at sjefene mine tenkte at det var kjempegøy. Kvinner som er modige nok til å fortelle sine historier høyt er mine helter. En dag, skriver hun.

MLS-klubben skriver ifølge ESPN at de har startet en etterforskning av anklagene og at de ser alvorlig på det hele. I en uttalelse benekter Villa anklagene.

- Disse anklagene er helt falske og jeg benekter dem helt, sier Villa gjennom sin agent, ifølge Yahoo Sports.

Den tidligere Valencia- og Barcelona-spissen sier også at han ikke har hørt noe om dette før det dukket opp på Twitter nylig.

- Det er vanskelig å forstå hvorfor dette ikke har blitt tatt opp tidligere om noen kjente seg ubekvem under sin tid i klubben, sier han.

Villa gjorde fire sesonger i New York-klubben før han forlot USA i 2019 til fordel for den japanske klubben Vissel Kobe. Han la opp tidligere i 2020.

Spanjolen anses å være en legende i spansk fotball og spilte totalt 98 landskamper for hjemlandet. Han var med å vinne VM-gull for Spania i 2010.

New York City FC trenes i dag av Ronny Deila.

Saken kommer i kjølvannet av at flere tidligere ansatte i NFL-klubben Washington Redskins sto frem med lignende historier.

15 tidligere ansatte kvinner om seksuell trakassering de opplevde under sin tid i klubben, det skriver Washington Post.

Klubben skal ha startet en etterforskning etter at kvinnene, samt to journalister som fulgte laget tett i lang tid, alle har fortalt at de ble utsatt for seksuell trakassering og verbale utbrudd.