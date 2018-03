Den italienske landslagsspilleren ble 31 år.

Den italienske landslagsspilleren Davide Astori er død. Det bekrefter hans klubb, Fiorentina, på sin Twitter-konto søndag kveld. Kapteinen ble kun 31 år gammel.

- Fiorentina er sjokkert og tvunget av å måtte viderekommunisere at kaptein Davide Astori har gått bort. Grunnet den grusomme og triste situasjonen, og spesielt med respekt for hans familie, ber vi om forståelse fra alle, skriver Fiorentina.

Omstendighetene rundt dødsfallet er fortsatt ikke kjent, ifølge den italienske storavisen Gazzetta dello Sport. Ifølge Associated Press, så skal Astori ha fått et hjerteinfarkt.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 4, 2018

Ifølge nettsiden football-italia, som siterer Udine Today, så gikk Astori bort mens han sov. Han skal ha gått bort på La di Moret-hotell i Udinese, der laget oppholdt seg før kampen mot Udinese.

De skriver videre at Astori ble far for kun to uker siden.

Det oppgjøret, som skulle blitt spilt søndag, har blitt avlyst og vil arrangeres på en annen dato, bekrefter Fiorentina på sine hjemmesider.

Kampen mellom Genoa og Cagliari har allerede blitt utsatt, og resten av Serie A-runden utsettes etter det tragiske dødsfallet.

Sconvolta dalla tragica notizia, tutta la famiglia della Lega Serie A si stringe attorno alla famiglia di Davide Astori e alla @acffiorentina.



Tutte le gare in programma oggi sono rinviate in segno di lutto.

Ciao Davide. pic.twitter.com/KWa4P0dPHc — Serie A TIM (@SerieA_TIM) March 4, 2018

OFFICIAL: All of today's Serie A games postponed following the tragic sudden death of Fiorentina captain Davide Astori. — Gabriele Marcotti (@Marcotti) March 4, 2018

Astori, som gikk gradene i AC Milan spilte for profilerte klubber som Roma og Cagliari før han ankom Fiorentina i 2016. Han fikk 14 landskamper for Italia, og var med å vinne bronse i Confederations Cup i 2013.

Han startet også bortekampen mot Norge i september 2014 på Ullevaal i kvalifiseringen til EM i 2016. Han var også lagkamerat med norske Rafik Zekhnini, som spiller i Fiorentina.

Hans tidligere trener i Fiorentina, Vincenzo Montella, har også uttalt seg om dødsfallt på sin Twitter-konto.

Hay dolores que no se pueden describir con palabras. La repentina perdida de Davide es una herida que hiere al corazón. Su sonrisa y su pureza están presentes en todos los que hemos tenido el privilegio de caminar a su lado. Ciao, capitano. — Vincenzo Montella (@VMontella) March 4, 2018

- Det finnes smerte du ikke kan forklare med ord. Det plutselig tapet av Davide er et sår som gjør vondt i hjertet. Hans smil og hans renhet vil forbli med de av oss som hadde privilegiet av å vandre med ham. Ciao, capitano, skriver den nå nåværende Sevilla-treneren på Twitter.

Den tragiske nyheten har blitt mottatt med sjokk og tristhet i Italia, og flere klubber har tatt til sosiale medier for å vise sin lidenskap.

#LUTTONELCALCIO

Dramma a Udine: morto Astori. La FIGC dispone un minuto di raccoglimento su tutti i campihttps://t.co/TPCBsyTStk pic.twitter.com/NdR4VMnpI9 — FIGC (@FIGC) March 4, 2018

The club is devastated to learn of the death of Davide Astori. The thoughts of everyone at AS Roma are with the player's family, friends and teammates at this terrible and tragic time. pic.twitter.com/vDlL4LIkJr — AS Roma English (@ASRomaEN) March 4, 2018

On this day of tragedy, Juventus expresses its deepest condolences to Davide Astori’s family and Fiorentina. — JuventusFC (@juventusfcen) March 4, 2018

⚫️ Sconvolti dalla tremenda notizia della morte di Davide Astori, ci uniamo al dolore della famiglia del Capitano viola e di tutta la Fiorentina 💜 https://t.co/yq72BZzaF6 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 4, 2018

FC Internazionale Milano partecipa con commozione al dolore per la scomparsa improvvisa del capitano della Fiorentina Davide Astori https://t.co/lPxuDYV15I #FCIM pic.twitter.com/7aOZEQ89ri — Inter (@Inter) March 4, 2018

