De Bruyne med advarsel til Liverpool før ny PL-sesong: - Det er veldig vanskelig

Kevin De Bruyne har vunnet Premier League to ganger med Manchester City. Nå jakter han sin tredje ligatittel.

Lørdag starter årets Premier League-sesong opp, og av de aller fleste spås Manchester City og Liverpool til å kjempe om de to øverste plassene. Hvilket lag som stikker av med trofeet etter sesongen er det derimot stor uenighet om.

En som ønsker å se pokalen ende i den blå delen av Manchester er City-stjerne Kevin De Bruyne. I et eksklusivt intervju med Daily Mail avslører han nå både sine tanker rundt det å vinne Premier League to sesonger på rad, og rundt det som i en liten periode så ut til å bli en sjokkovergang for Lionel Messi.

De Bruyne vant sitt første Premier League-trofé med Manchester City i 2017-18-sesongen, og i den påfølgende 2018-19-sesongen presterte laget det samme. Når belgieren forteller om sesongen da City forsvarte tittelen, er han ikke i tvil om at den ble tøffere enn forventet.

- Det er veldig vanskelig, ja. Det var vanskeligere enn vi forventet, og det ble enn veldig tøff kamp med dem (Liverpool) for å klare å vinne tittelen, sier De Bruyne.

- Noen ganger er det mentalt vanskeligere, fordi noen lag blir enda mer fokusert på å slå deg, forteller han videre.

- Vanskelig nok å vinne én gang

Den belgiske midtbanestjernen forteller videre at det iblant kan være utfordrende å vinne med det samme laget, og at både spillernes personlige liv og skader kan være avgjørende for hvordan laget presterer.

- Fotball handler om omstendighetene, og det er vanskelig å i det hele tatt vinne én gang.

PREMIER LEAGUE-VINNER: Kevin De Bruyne har løftet Premier League-trofeet to ganger tidligere. Her etter 2018-19-sesongen. Foto: Frank Augstein (AP)

- Jeg tror at de (Liverpool) kan komme på det samme nivået igjen. Jeg tror ikke at man må endre på laget for å ha den samme følelsen eller ambisjonen. Men jeg veit ikke hva de tenker og hva de ønsker, sier De Bruyne videre.

- Bryr meg ikke

I samme intervju avslører belgieren sine tanker om en potensiell Messi-overgang til klubben, som for ikke lenge siden kan sies å ha vært nærmere Manchester City enn noen gang tidligere.

- For å være ærlig så brydde jeg meg ikke særlig om det. Hvis det kunne ha skjedd, så ville det ha skjedd.

FORTSETTER I BARCELONA: Lionel Messi forlater ikke Barcelona. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Når han så får spørsmålet igjen, om han virkelig ikke hadde tenkt på det, svarer han igjen:

- Jeg bryr meg faktisk ikke, virkelig ikke. Hvis han hadde kommet ville det ha hjulpet oss, fordi han for meg har vært den beste spilleren gjennom tidene. Men jeg tenker aldri på hvilke spillere som kunne ha kommet og hva som kunne ha skjedd, skjønner du.

Manchester City begynner ikke Premier League-sesongen sin før 21. september. Da møter de Wolverhampton.