De Bruyne med klar tale om sesongen plutselig går i gang igjen: - Alle vil bli skadet

Manchester Citys belgiske midtbanespiller sier sesongen må bli stoppet om alternativet er at det skaper ringvirkninger for neste sesong.

Forslagene har vært mange for å få fullført den pågående Premier League-sesongen som nå er satt på vent som følge av koronaviruset.

Blant annet har Sky Sports-ekspert Gary Neville tidligere fremmet et uortodoks forslag om å spille en hel haug av kamper på svært kort tid.

- Det siste jeg er bekymret over er hvordan man skal få spilt kampene. Hvis fotballspillere må spille hver dag i ni dager i strekk, da gjør de det, har han sagt til Daily Mail.

Så sent som onsdag skrev The Mirror at Premier League-klubbene ønsker fem bytter per kamp om sesongen starter igjen i juli med et mål om å fullføre sesongen på kort tid, men spørsmålene er uansett mange før en endelig avklaring:

Må de resterende ni serierundene i så fall komprimeres og spilles over et svært kort tidsrom?

Hvordan blir sesongpausen om nåværende sesong går over i august, når neste sesong i utgangspunktet skal sparkes i gang?

- Må bli gjort

Kevin de Bruyne, som spiller for et City-lag som ligger 25 poeng bak Liverpool etter 28/29 gjennomførte serierunder, mener det må gjøres alt for å unngå ringvirkninger for neste sesong.

City-laget er i tillegg fortsatt med i kampen om å vinne både Champions League og FA-cupen.

- Jeg vil bli trist om sesongen blir stoppet etter et så godt år, men om det gjør at man unngår problemer for neste sesong, må det blir gjort, sier han til den belgiske avisen HLN, gjengitt av blant annet The Telegraph.

- Jeg vet det er mye penger involvert. Men jeg tror at man ved å vente med å ta en avgjørelse kan skape problemer for neste sesong. Det blir ingen lang sommerferie, og man kan ikke bare utsette alt, sier de Bruyne.

28-åringen har selv slitt mye med skader denne sesongen, og påpeker at det vil være en enorm belastning for spillere å skulle gå på et ekstremt hektisk program etter en ufrivillig pause.

- Jeg aner ikke når vi kommer til å spille igjen. Vi har ikke spilt på seks uker. Vanligvis trenger man en opptrening på tre til fire uker. Om vi starter umiddelbart vil alle bare bli skadet etter et par kamper.

Belgieren har selv ikke vært på banen siden Citys ligacupfinaleseier mot Aston Villa 1. mars, og med ligautsettelsen som er forventet å være til over april, vil spillerne sannsynligvis ha vært uten kamptrening i flere måneder når ligaen eventuelt går i gang igjen.

KLAR TALE: Kevin de Bruyne påpeker at spiller trenger flere uker med opptrening om sesongen skal gå i gang igjen. Foto: David Klein (Reuters)

VAR kan bli kuttet ut sesongen

Premier League skal møtes igjen fredag. Der vil spillerhelse være ett av temaene. I tillegg kan det mye omtalte videosystemet VAR bli satt på pause ut sesongen om den gjenopptas.

De resterende ligakampene vil etter alle solemerker bli spilt bak lukkede dører, og PL-topper skal nå se på juni som en mulig startdato, med avslutning i juli.

Mange har vært sterkt kritiske til VAR-bruken etter at det ble innført i Premier League, og til tross for at Premier League skal være bestemt på å benytte seg av teknologien i fremtiden kan det bli en VAR-fri avslutningen av sesongen.

VAR-teamet består nemlig av minst tre personer, inkludert en dommer, for alle kamper inne i et lite rom i Stockley Park.

Å ha såpass mange mennesker i ett og samme rom byr på problemer som følge av avstanden man skal ha fra hverandre som følge av koronaviruset, og kan ifølge Mirror gjøre at VAR blir sløyfet i ligaavslutningen.