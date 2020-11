De dannet spisspar på u-landslag. Nå har «nødspissen» en drøm om å spille med Haaland

Jørgen Strand Larsen leverte en god landslagsdebut for Norge mot Østerrike. Det har hovedpersonen selv fått merke etter returen til Groningen.

20-åringen fra Halden gjorde seg bemerket i sin første A-landskamp for Norge, og fikk gode skussmål fra flere eksperter etter kampen.

- Strand Larsen kommer til å spille mange landskamper for Norge i løpet av sin karriere, skrev TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i sin børs etter landskampen.

Stor oppmerksomhet i Nederland

Haldenseren er tilbake i sin nye klubb, og ser tilbake på «Nødlandslaget» som god erfaring. I Norge fikk gjengen enorm oppmerksomhet, men Strand Larsen har også merket interessen i Nederland.

- Man merker at folk i Europa har fått med seg det vi gjorde, og jeg fikk mange gratulasjoner da jeg kom hjem. Det overrasket meg litt at de var så interessert i det, så det er tydelig at A-landslag står høyt for alle, uansett hvor man kommer fra. De har spurt meg mye om hvordan det var, sier han til Nettavisen.

- Hvordan har det vært å komme tilbake i klubb?

- Jeg hadde jo ferie i to uker før samlingen med landslaget, så jeg var relativt tung i kroppen etter kampen. Vi møtte jo Tronstad og Vitesse bare noen dager etterpå, og fikk med oss et ålreit resultat der. Så det har vært fint å komme i gang igjen.

Han forteller videre at han har hatt litt tid til å tenke på sjansene han fikk i Østerrike-kampen, men har bestemt seg for å fokusere på det positive.

- Det er lett å tenke på de tingene man ikke gjorde, men jeg velger heller å tenke at jeg klart meg godt på det nivået. Jeg kommer jo alltid til å være irritert på den sjansen, men forhåpentligvis kommer det flere. Det er kjipt, men jeg overlever, beskriver han.

- God connection

Nå drømmer Groningen-spissen om å danne spisspar med sin tidligere lagkamerat på u-landslag, Erling Braut Haaland, i fremtiden.

- Jeg og Erling har jo spilt en del sammen, fra U16- til U18-landslaget og vi hadde en veldig god connection. Så ble han flytta opp og fikk sitt store gjennombrudd. Det er klart det hadde vært utrolig kult å få spilt sammen med han igjen, sier Strand Larsen til Nettavisen.

- Hvor inspirerende er det å se han spille for tiden?

- Han er helt vill. Ja, han spiller på et godt lag, men vinner de 3-0 så har han scoret to eller tre av målene.

Strand Larsen ble tatt av etter 86. minutter mot Østerrike, og innrømmer at det ga mersmak å spille med flagget på brystet.

- Det er ganske utrolig hvor fort ting kan snu, så det gjelder å alltid være forberedt. Jeg er klar for å bli kalt inn igjen, men samtidig er jo ikke det noe man nødvendigvis forventer med de spissene vi har. Nå er det en god stund til neste samling, så jeg får gjøre min del av arbeidet for å være aktuell igjen, forteller den målbevisste 20-åringen.

Angrer ikke på valget

Spisstalentet har fått en god start i nederlandske Groningen, og står med tre mål og to assist på sine første åtte kamper. Han mener selv at valget han tok, har vist seg å være av det kloke slaget.

- Jeg tror det var et veldig godt valg. Man får jo mye tid til å tenke på ting, og jeg har vel konkludert med at Groningen er den rette klubben for meg. Jeg føler meg trygg på at jeg går på trening og utvikler meg, og klubben gir uttrykk for at de har stor tro på meg.

- Hvordan har nederlandsk fotball stått til forventningene?

- Det som har imponert meg mest er tempoet her. Jeg fikk jo et lite sjokk de første ukene, og merket at jeg måtte tilpasse meg litt. Man blir jo bedre trent og får bedre fotballforståelse, men det var tøft i starten.

Strand Larsen spilte søndag 82 minutter for Groningen mot Willem II, som endte 1-0 i Groningens favør. Haldenseren gikk målløs av banen, men var toneangivende for sitt lag.

