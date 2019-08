De følger den årlige tradisjonen og sakker akterut

Etter to sesonger, og totalt 13 scoringer på 59 kamper, ble den nigerianske ball-artisten Chidera Ejuke solgt til nederlandske Heerenveen. Brått var klubben noen kroner rikere - men samtidig en attraksjon fattigere. Her er det Mjøndalens Sondre Liseth som gjør det han kan for å stoppe Ejuke på Intility Arena tidligere i år. Foto: Audun Braastad/NTB Scanpix