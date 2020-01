De første Premier League-ryktene i 2020

Flere London-klubber ønsker å starte det nye året med signeringer i januarvinduet.

Chelsea slo Arsenal i den siste runden som ble spilt i 2019, og det avsluttet et dårlig år for de rødkledde fra Nord-London, mens det avsluttet overgangsnekten for Chelsea.

Nå ønsker begge klubber å starte det nye året med spillere. De blåkledde har ikke fått lov til å kjøpe spillere i to overgangsvinduer, og derfor er Frank Lampard sulten på å benytte seg av sjekkheftet til Chelsea-eier Roman Abramovich. Lampard skal være spesielt interessert i å forsterke klubbens angrepsrekke, og har bestemt seg for å signere Moussa Dembélé (23) fra Lyon, ifølge The Guardian.

23-åringen har hatt en forrykende første halvdel av sesongen med Lyon, og ses på som en «ny Didier Drogba» av Lampard, ifølge Sky Sports. The Guardian melder også at et billigere alternativ er russeren Fyodor Chalov. 21-åringen vil koste Chelsea rundt 20 millioner pund.

Arsenal, som starter 2020 på en svak 12. plass, skal også være på utkikk etter forsterkninger. Den nye manageren, Mikel Arteta, ønsker å hente 24 år gamle Glen Kamara fra Rangers, ifølge scotsman.com. Den finske landslagsspilleren imponerte i EM-kvalifiseringen for Finland, og har levert en sterk sesong for klubben fra Glasgow, og det har vekket interessen hos Arteta.

En annen London-klubb, Crystal Palace, kan være interessert i å la stjernespiller Wilfred Zaha dra til Chelsea, men bare hvis de får Olivier Giroud i retur, skriver The Guardian.

Jose Mourinho skal også være interessert i å bruke penger i januarvinduet. Tottenham-manageren ønsker å forsterke forsvarslinjen, og mener at Leicester-spiller Ricardo Pereira er mannen å hente. Tottenham skal være klar til å punge ut 30 millioner pund for den portugisiske landslagsspilleren, opplyser Daily Express.