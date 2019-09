De Gea arrangerte middag for å øke samholdet i Manchester United - flere stjerner dukket ikke opp

Hverken Paul Pogba eller Harry Maguire tok del i klubbens månedlige arrangement.

I etterkant av ligacupkampen mot Rochdale, hvor Manchester United tok seg videre etter straffesparkkonkurranse, valgte David de Gea å arrangere en felles middag på Juan Matas restaurant i Manchester.

Dette er noe spillerne i Manchester United forsøker å få til månedlig, for å skape samhold i gruppen. Dette er også en anledning som kan benyttes for å ytre meninger, både positive og negative.

Ifølge Daily Mail skal det likevel ha oppstått problemer denne uken. Flere sentrale førstelagsspillere valgte nemlig å ikke møte opp til middagen.

Pogba møtte ikke opp

Paul Pogba, Harry Maguire, Marcos Rojo, Sergio Romero, Ashley Young og Phil Jones skal alle ha avstått fra middagen.

Dette skjer i en tid hvor Ole Gunnar Solskjær visstnok skal ha bedt spillerne eksplisitt om å ta ansvar og vise lederegenskaper i en tung tid for troppen.

Hva som var grunnen til at flere spillere ikke møtte opp er usikkert, og det er godt mulig de hadde andre planer.

Når det gjelder Paul Pogba så kunne manager Solskjær fortelle på en pressekonferanse fredag at franskmannen pådro seg en skade i møtet med Rochdale, ifølge Manchester Evening News, en kamp der midtbanemannen spilte samtlige 90 minutter.

Solskjær sier at Pogba nå er usikker til mandagens møte med Arsenal. Skaden Pogba pådro seg kan også være grunnen til at han droppet middagen med lagkompisene.

Nordmannen ble spurt om nettopp lagmoralen i United på pressekonferansen fredag.

- Vi blir bedre og utvikler oss. Den rette kulturen er der. Jeg ser spillerne hver eneste dag på trening og har ikke sett noen problemer med holdning, arbeidsmoral, og glød. Vi kan stole på oss selv. Vi så det mot både Astana og Rochdale at spillerne ønsker å imponere, men de er kanskje litt stresset i avslutningsøyeblikkene noen ganger.

Reagerte på kapteinsvalg

Stemningen i Manchester United-troppen virker naturlig nok ikke å være på topp etter en tung sesongstart. I kampen mot Rochdale fikk 21 år gamle Alex Tuanzebe muligheten til å bære kapteinsbindet, til tross for at mer erfarne spillere også spilte kampen.

Ifølge Daily Mail skal dette ha skapt forundring og ytterlig skepsis hos flere av troppens sentrale spillere.

Klubbens neste mulighet til å vise at samholdet likevel er godt og at laget er på vei mot å snu motgangen er på mandag, da Arsenal kommer på besøk til Old Trafford.