De Gea donerer millioner etter katastrofen i Spania

Manchester United-keeperens far er fra området som ble rammet.

I forrige uke ble Spania rammet av et voldsomt regnvær.

Det førte til både oversvømmelser og jordskred i områdene rundt Alicante, Murcia og Castile-La Mancha. Ifølge rapporter har sju personer omkommet.

To millioner kroner



Nå bekrefter Røde Kors i Spania at Manchester United-stjernen David De Gea har donert rundt 200.000 euro for å støtte de rammede i hjemlandet.

Det tilsvarer drøye to millioner norske kroner. De Geas far kommer nemlig fra byen Redovan, som ligger i nærheten av Orihuela - et av de verst rammede stedene.

- Takk for din solidaritet, skriver Røde Kors om De Geas donasjon.

Det var svært dramatiske bilder som gikk verden rundt i forrige uke.

- Situasjonen er akutt. Hele området er fylt av vann, sa Mario Cervera, borgemester i byen Alcazares, et annet av de verst rammede stedene, til TV-kanalen TVE.

UVÆR I SPANIA: Massive vannmasser skylte ned over deler av Spania i forrige uke. Foto: Jose Jordan (AFP / NTB scanpix)

Ny kontrakt



David De Gea skrev for øvrig i forrige uke også på en ny avtale med Manchester United. Ifølge rapporter gjorde den ham til klubbens best betalte spiller.

Spanjolens årslønn skal nå ligge på rundt 280 millioner kroner.

28-åringen har i mange år blitt sett på som en av verdens beste keepere og til tross for en formdupp forrige sesong, er han en viktig brikke for Ole Gunnar Solskjær i United.

De Gea kom til United fra Atletico Madrid i 2011.

Burvokteren har 40 landskamper for det spanske landslaget.