De Gea enig om superkontrakt med United

Spanske David de Gea skal ha valgt å bli værende i Manchester United og blitt enig om en seksårsavtale verdt 1,23 milliarder kroner (110 millioner pund).

Det skriver avisen Manchester Evening News søndag. Den 28 år gamle målvakten skal ha avslått en overgang til franske Paris Saint-Germain tidligere i sommer, og skal være klar for å skrive ny kontrakt på Old Trafford.

Det er ventet at De Gea vil skrive under kontrakten, som vil sikre ham over 4,2 millioner kroner i uka, etter at Ole Gunnar Solskjær og hans mannskap kommer tilbake fra Australia- og Asia-turneen senere i sommer.

Til tross for den solide lønnen skal de Geas motivasjon være at han vil vinne noe med Manchester United. Solskjær og hans trenerteam har gitt spanjolen betydelig støtte og ansvar i det siste.

Torsdag skal Manchester United møte Tottenham i Shanghai. Så går turen til tilbake til Europa og tirsdag 30. juli skal laget møte Kristiansund på Ullevaal.

(©NTB)