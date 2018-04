De Gendt vant etter solobrudd, Roglic fortsatt i gult

Thomas De Gendt fra Belgia vant torsdagens etappe i Tour de Romandie etter et solobrudd, mens slovenske Primoz Roglic forsvarte den gule ledertrøya.

De Gendt fra Lotto Soudal-laget stakk sammen med tre andre ryttere da det var syklet bare noen få kilometer av etappen fra Delémont til Yverdon-les-Bains. De andre falt av etter hvert, og til slutt kunne 31-åringen juble for seier i ensom majestet, over to minutter foran nærmeste forfølger.

De 25 siste kilometerne syklet han helt alene i front.

Torsdagens etappe var i utgangspunktet eneste sjanse for de rene spurterne i årets Tour de Romandie, men spurten handlet bare om 2.-plass. Sonny Colbrelli fra Bahrain-laget vant den foran AG2R-rytter Samuel Dumoulin.

Det andre rytterne i det tidlige bruddet var Nathan Brown, Andrej Grivko og De Gendts lagkamerat Victor Campenaerts. Sistnevnte gjorde en viktig jobb med å holde tempoet oppe og forfølgerne på avstand.

De Gendt innledet dagen drøyt tre minutter bak Roglic i sammendraget. Forspranget var en stund større enn det, men til sist beholdt de beste i sammendraget sine plasseringer.

Brown var en større trussel mot lederne, men han ble innhentet av feltet.

Odd Christian Eiking, som er eneste nordmann i rittet, kom til mål på 104.-plass vel 11 minutter etter vinneren. Sammenlagt er han nummer 112.

Fredag sykles en individuell tempoetappe i verdenstourrittet, som avsluttes søndag.



