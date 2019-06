De har alle spilt for enten Liverpool eller Tottenham - slik tror de det går i Champions League-finalen

Tidligere norske Liverpool- og Tottenham-spillere spår finalen og forteller om deres forhold til gamleklubben.

MADRID (Nettavisen): Det er enorm interesse for lørdagens Champions League-finale i Madrid hvor det er ventet over 120.000 fans denne helgen.

Både Liverpool og Tottenham har en stor tilhengerskare også i Norge, og en rekke nordmenn er blant de tilreisende i Madrid.

Noen av dem er tidligere norske spillere som enten har spilt for Spurs eller Liverpool.

Nettavisen har snakket med seks norske profiler som alle har spilt kamper for et av finalelagene.

De forteller hvem de tror kommer til å løfte trofeet på Wanda Metropolitano lørdag kveld, hva slags forhold de har til klubben i dag, samt hvor de skal se finalen.

LIVSLANGT FORHOLD: Stig Inge Bjørnebye følger fortsatt Liverpool tett. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Stig Inge Bjørnebye (Liverpool 1992-2000)

Stig Inge Bjørnebye spilte i Liverpool i en årrekke og er spent på lørdagens finale som han synes det er vanskelig å spå. Han tror riktignok at Liverpool kommer til å stikke av med seieren.

- Jeg hadde håpet på Ajax i finalen, det hadde vært en mer interessant fotballkamp. Nå blir det «battle of Britain» og det blir en helt annen type kamp. Det går ikke an å sammenligne de to utgangspunktene. Nå blir det mer åpent, synes jeg. Men Liverpool tok vel 97 poeng og tapte én kamp i Premier League. Det må være grunn nok til å si at de er favoritter, sier Bjørnebye til Nettavisen.

Sportsdirektøren i Rosenborg forteller at han fortsatt har et spesielt forhold til Liverpool.

- Det er omtrent like sterkt som det alltid har vært, men på en litt annen måte. Jeg har vært supporter siden jeg omtrent kunne gå, jeg har en historie der selv og jeg har også en fin historie der i etterkant hvor jeg har bra kontakt med klubben og klubbens ledelse. Det er noe jeg setter veldig stor pris på og som er veldig givende, både faglig med tanke på det jeg jobber med, men også ut ifra et historisk perspektiv, at man nærmest har et livslangt forhold til det, forklarer Bjørnebye.

Den tidligere Liverpool-backen forteller at han skal til Madrid for å se finalen på Wanda Metropolitano.

PÅ JOBB: Erik Thorstvedt skal jobbe for TV 2 i forbindelse med finalen. Foto: Eivind Senneset / Tv 2 (TV 2)

Erik Thorstvedt (1989-1996)

Erik Thorstvedt er den største norske Tottenham-profilen og spilte senest i vår legendekamp for klubben i forbindelse med åpningen av Tottenham Hotspur Stadium.

Den tidligere keeperen forteller at han har tro på at Spurs kan overraske mot Liverpool.

- Hjernen sier Liverpool «60-40», men jeg har en god følelse på Tottenham, så jeg velger å gå for de, sier Thorstvedt til Nettavisen.

- Hvorfor tror du Spurs vinner?

- Jeg vet ikke om det er så mange gode argumenter for det. Det er ofte tilfeldigheter som avgjør. Man kan snakke om taktikk og ulike spillertyper på forhånd, men det er veldig ofte små detaljer som avgjør. Jeg tror Tottenham står bedre rustet nå enn de gjorde for tre uker siden. Jeg tror en pause har gjort dem godt. De har også hatt så sykt med tur med å komme seg så langt, så jeg tror den turen fortsetter litt til, forklarer Spurs-legenden.

Thorstvedt opplever fortsatt at han er en del av Tottenham-familien og setter svært pris på forholdet til sin gamle klubb.

Lørdag er han på plass i Madrid for å se finalen når han er på jobb som ekspert for TV 2.

- Det blir veldig kjekt. Jeg er priviligert som kan jobbe i forbindelse med dette. Vi har akkurat vært en tur på stadion, i garderobene og sett på pokalen. Vi er godt forberedt, sier Thorstvedt.

KLAR FOR KAMP: Vegard Heggem har selv spilt for Liverpool mot Tottenham. Her i aksjon da Liverpool tapte 1-2 mot Spurs i 1998. Foto: Alastair Garnt (AP)

Vegard Heggem (Liverpool 1998-2003)

Vegard Heggem hadde flere gode kamper i Liverpool-trøya og lørdag kveld tror han det er Jürgen Klopps menn som kan løfte Champions League-trofeet.

- Liverpool er det beste laget. De har den sterkeste troppen og den bredeste stallen. De går inn i kampen etter en fantastisk prestasjon i serien. De har skadefritt mannskap og jeg tror de rett og slett er det sterkeste laget, sier Heggem til Nettavisen.

Det er 15 år siden Heggem spilte for Liverpool, men han har fortsatt et sterkt forhold til klubben i dag.

- Det er veldig tett og lidenskapelig. Jeg følger dem tett, ser mange kamper på TV, følger med på det som skjer i klubben og reiser til Anfield hvert år, forteller Heggem.

Han kunne egentlig tenkt seg å se kampen i Madrid, men åpningen av laksefiske-sesongen setter en stopper for det.

- 1. juni er en spesiell dag for meg. Jeg har de siste årene drevet et sted med utleie med laksefiske. Laksefiskesesongen starter 1. juni, så hadde det ikke vært for det så hadde jeg nok vært i Madrid selv, men nå blir det å se på storskjerm med kjente, forklarer Heggem.

SPILT FOR BEGGE LAG: Det blir en spesiell finale for Øyvind Leonhardsen. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Øyvind Leonhardsen (Liverpool 1997-1999/Tottenham 1999-2002)



Det er ikke mange spillere som kan fortelle at de har spilt for begge de finaleklare lagene, men Øyvind Leonhardsen kan se tilbake på flere år i både Tottenham og Liverpool.

Han har imidlertid størst tro på laget i rødt i Champions League-finalen.

- Det er en åpen kamp, men med de tre på topp og med tanke på hvordan Liverpool har sett ut i år, så betyr nok det at de har størst sjanse til å vinne. Jeg vet også at Tottenham på sitt beste kan slå hvem som helst. Det er en åpen finale, men jeg tipper at Liverpool vinner, sier Leonhardsen til Nettavisen.

Han forteller at han fortsatt har et godt forhold til Liverpool.

- Jeg holdt med dem da jeg var liten. Jeg har aldri vært noen supersupporter, men jeg følger med dem og vet hvor mye det betyr for Liverpool å vinne, forklarer «Leo».

Mjøndalen-treneren sier at han først og fremst følger med av fotballfaglige årsaker og det gjelder også når det kommer til Tottenham.

- Jeg var og besøkte dem for to år siden for å se på dem som trener. Man er nysgjerrig på Pochettino. Han er en trener som er veldig spennende, sier Leonhardsen.

«Leo» forklarer at han hadde en veldig fin periode i Spurs, men innrømmer at han holder med Liverpool i finalen.

- Jeg kjenner at jeg må være lojal mot de, men jeg sier at jeg kommer til å vinne uansett, sier Leonhardsen.

Også «Leo» skal til Madrid for å se kampen.

FØLGER MED: Roger Nilsen ser frem til Champions League-finalen. Foto: Alf Ove Hansen (NTB scanpix)

Roger Nilsen (Tottenham 1999)

Det var ikke mange kampene det ble for Roger Nilsen i Tottenham-trøya, men den tidligere norske landslagsspilleren fikk oppleve en sesong på White Hart Lane på slutten av 90-tallet.

Når Spurs møter Liverpool i Madrid lørdag tror Nilsen at gamleklubben vil få det vanskelig mot Liverpool som han synes har imponert.

- De har hatt en flyt som har vært enorm. De har utviklet et spill under Klopp som har vært veldig imponerende. De er veldig sterke defensivt, de har enkeltspillere som kan avgjøre, de spiller en heftig kontringsfotball og alle faser av spillet er egentlig bra. Jeg har troen på Liverpool, sier Nilsen til Nettavisen.

Selv om han har en historie i Tottenham er det likevel noe overraskende Liverpool han også håper skal vinne lørdagens finale.

- Jeg har vært Liverpool-gutt siden jeg var liten guttunge, så jeg er nok Liverpool-fan, men det er fantastisk at Tottenham også er i finalen. Det blir det beste laget å tape for, hvis det skulle skje, forteller Nilsen.

Han forteller at han fortsatt følger med på Tottenham, men at det er Liverpool som får mest fokus.

- Jeg følger litt mer med på Liverpool og har kompiser som er veldig fotballinteressert og som også følger veldig godt med på Liverpool, sier Nilsen.

Den tidligere landslagsspilleren er usikker på hvor han skal se finalen.

- Men jeg skal se den, humrer Nilsen.

LEGENDE: Bjørn Tore Kvarme spiller legendekamp for Liverpool. Foto: Peter Byrne (Pa Photos)

Bjørn Tore Kvarme (Liverpool 1997-1999)

Bjørn Tore Kvarme var kun Liverpool-spiller i to år, men etablerte et meget godt forhold til klubben på forholdsvis kort tid.

Nå ser Kvarme frem til lørdagens finale som han tror Liverpool vinner.

- Det gjør jeg fordi Liverpool har et bedre lag enn Tottenham, sier Kvarme til Nettavisen.

Han forteller at han fortsatt har et godt forhold til gamleklubben.

- Jeg følger selvfølgelig med på resultater, jeg ser kamper når jeg har tid og så spiller jeg noen kamper for LFC Legends, forteller Kvarme.

Også Kvarme reiser til Madrid for å se kampen.

Lørdagens Champions League-finale har avspark klokken 21.00.