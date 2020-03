De har forsømt ansvaret sitt

Pandemi og parodi går hånd i hånd i langrennsverdenen, mener Torbjörn Nordvall.

Det er helt ubegripelig at president Gian Franco Kasper og styret hans ventet til tolvte time med å avlyse verdenscupfinalene i Quebec.

Allerede før konkurransene i Holmenkollen for en uke siden oppfattet stort sett hele idrettsverden at koronavirusets spredning eksploderte.

Men FIS forsøkte i det lengste å fortrenge alvoret med pandemien.

Norges Skiforbund agerte raskt og ga tidlig denne uka beskjeden om at de ikke ville sende skiløpere til verken Quebec eller Canmore.

Liv og helse går foran prestasjon het det fra langrennskomitéens leder Torbjørn Skogstad.

I Sverige forsto ikke skiforbundet galoppen før seint på onsdagskvelden.

Da besluttet landslagsledelsen at man ikke skulle sende noen løpere til Canmore, der distanseøvelsene var tenkt å ha verdenscupavslutning neste helg.

Da avgjørelsen ble tatt lot Svenska skidförbundet sprinterne være igjen i Quebec. De reiste dit allerede på mandag.

På torsdagen endret SSF beslutningen og kalte hjem Linn Svahn, Jonna Sundling og 30 øvrige aktive, ledere og smørere som hadde reist over Atlanteren. De dro dit i tro om at FIS skulle gjennomføre konkurransene som planlagt.

Kostnad? Ifølge en opplysning nærmere en halv million svenske kroner. For et Canada-eventyr som ikke ga noe mer enn fare for å havne i karantene, ikke ha noe fly å reise hjem med eller i verste fall bli korona-smittet på reisen.

Om det norske skiforbundet tenkte klart fra start og tok ansvar, har det svenske forbundet tenkt langsomt og ligget et steg bak i en vurdering som burde vært selvsagt.

Jeg legger mesteparten av skylden på FIS.

Hvorfor avlyste de ikke verdenscupavslutningen i forbindelse med Holmenkollen-helgen? Hvorfor forespeilet de nasjonale forbund at det ville bli konkurranser, tross hvordan det sto til i verden med smitten?

Hvorfor ville de utsette aktive og ledere for faren for å bli smittet eller bli smittebærere?

Først og fremst ligger ansvaret hos den avtroppende FIS-høvdingen Gian Franco Kasper og hans undersåtter i FIS-styret.

Ifølge opplysninger som har nådd meg fra sentrale kilder var ikke FIS' rennsjef Pierre Mignerey eller langrennskomiteens leder Vegard Ulvang spesielt ivrige etter å kjøre verdenscupavslutningene i Quebeck, MInnesota eller Canmore.

Kreftene over dem i systemet, det vil si FIS-styret med Kasper som styreformann, strittet likevel imot og ville kjøre på i det lengste. Først fredag ettermiddag norsk tid besulttet FIS at de skulle avlyse sprintkonkurransen som starte om 24 timer.

Da hadde allerede flere nasjoner reist hjem.

Det ble ikke bare en verdensomspennende pandemi, det ble en FIS-parodi i tillegg. I tider der flere medlemsnasjoner sliter med dårlig økonomi finnes det bedre måter å bruke pengene på enn å reise til Canada med livet som innsats.

FIS bør lære av Norges Skiforbund,.

Liv og helse går foran konkurranse og prestasjoner.

Tiltroen til FIS i denne saken er dypt svekket.

De tok ikke ansvar da de burde gjort det.

/Torbjørn Nordvall