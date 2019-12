De Lanlay klar for Viking

Samme dag som som det ble klart at Yann-Erik de Lanlay ikke fortsetter i Rosenborg bekreftes kantspilleren klar for Viking.

Ikke før nyheten hadde lagt seg om at de Lanlay og to andre spillere var ferdig i Rosenborg når kontrakten løper ut ved nyttår, er 27-åringen klar for ny klubb.

Kantspilleren vender tilbake til gamleklubben. Det bekrefter Viking i en melding på sine nettsider mandag. De Lanlay har skrevet under på en 4-års avtale ut 2023-sesongen.

- Vi har god oversikt over alle lokale spillere som spiller rundt om i Norge eller utlandet. Yann-Erik har jeg pratet med jevnlig igjennom min tidligere rolle i NFF, og har et svært godt inntrykk av Yann-Eriks motivasjon til å vende hjem til Stavanger, sier Viking-trener Bjarne Berntsen.

De Lanlay har vunnet 4 seriemesterskap og 3 cupmesterskap i tiden i Rosenborg.

De Lanlay sier til Vikings hjemmesider at han gleder seg til å komme i gang, og ønsker å bruke vinteren på å komme tilbake til godt gammelt slag.

- Jeg har sett at Viking har en krevende spillestil. Det gleder jeg meg til å komme i gang med, og skal bruke vinteren godt på å komme i god form.¨

Kantspilleren har fem landskamper for Norge.