De norske alpinstjernene savner Svindal

De norske alpingutta har hatt sin første oppkjøring til en ny sesong uten Aksel Lund Svindal på laget, og innrømmer at 36-åringen er savnet.

For første sesong på mange år har alpingutta ladet opp til ny sesong uten lagets største stjerne Aksel Lund Svindal. 36-åringen avsluttet karrieren med VM-sølv i Åre i februar, i sitt aller siste renn som toppalpinist.

I løpet av en lang karriere hadde Svindal vunnet blant annet fire OL-medaljer (to gull) og ni VM-medaljer (fem gull). Han fikk også med seg 36 enkeltseirer i verdenscupen og vant totalcupen to ganger.

Alpinistenes sesongstart starter i østerrikske Sölden neste helg, og for en gangs skyld har oppladningen foregått uten Svindal. Ifølge Kjetil Jansrud har oppladningen vært helt normal, selv uten Svindal.

– Det er et veldig selvstendig lag, selv uten han. Det er godt å se at ikke han var limet, og at ting ikke raknet når han ikke var der. Det var vi aldri redd for, men nå er det bekreftet, sier Jansrud som innrømmer at Svindal er savnet i det sosiale.

– Vi er et såpass lite fartslag at det merkes når vi er én mindre. Han er en gledesspreder og kommer med gode betraktninger på ting. Det er borte, og det merkes.

Kortene må stokkes om

Landslagskollega Aleksander Aamodt Kilde sier Svindal-effekten merkes både trening og sosialt.

– Det er en erfaring som mangler i gruppa, som var veldig komfortabel å ha. Det er store sko å fylle, men Kjetil har også en erfaring som er helt rå. Og jeg har også begynt å få en del år på baken, sier Kilde.

Jansrud mener ingen kan gå inn å fylle de rollene Svindal har hatt de siste årene, men at de sosiale kortene nå må stokkes litt om.

– Det blir et vakuum på akkurat de områdene som man må fylle. Det er ikke sånn at jeg kan være morsom på den måten han var morsom. Man kan ikke fylle hans rolle, man må endre den.

– Kilde må ta ansvar

De siste årene er det Svindal og Jansrud som har formet landslaget litt på egen hånd. Med Svindal ute av bildet mener Jansrud at også Kilde må ta mer ansvar.

– Han har vært litt i kulissene, lært litt og fulgt med. Men nå kommer det mer ansvar på han også, i alle fall internt. Jeg tror ikke han skal få noe særlig mer ansvar med tanke på resultater, men innad i laget må han forstå at han har en stemme som kan være med å forme kulturen.

I tillegg til Jansrud og Kilde har også Rasmus Windingstad og Adrian Smiseth Sejersted A-status på alpinlandslaget. Det samme har teknikk-kjørerne Henrik Kristoffersen og Leif Kristian Nestvold-Haugen.

Den nye Svindal

Verken Jansrud eller Kilde ønsker ikke trekke fram enkeltnavn på hvem som eventuelt kan bli den nye Svindal, Jansrud eller Kilde, av de yngre løperne som kommer bak. Men de er enige om at framtiden ser lys ut for alpinlandslaget.

– Jeg tror aldri det har vært så mange talenter bak, både på verdenscup og yngre, sier Jansrud.

– Vi har definitivt utøvere som kan ta steget opp å være med å dominere, men skal det være en ny Jansrud eller Svindal nå må det bli Henrik (Kristoffersen). Hans prestasjoner kommer sikkert til å overgå oss, sier Jansrud.

– Jeg har veldig trua på laget vårt, og vi har en trøkk som er veldig bra. Vi har utøvere som er talentfulle, ikke bare fordi de er gode på ski, men også fordi de er veldig fine folk også, sier Kilde.

