De norske hopperne dominerte og tok seieren i Planica

Ledet over hoppstormakten med ett hopp mindre.

De norske hoppgutta tok sin femte strake seier i verdenscupen i storbakken i Planica lørdag. Med en samlet poengsum på 1620.2 poeng svevde de godt over alle andre motstandere.

Det var 137.3 poeng foran Tyskland på andreplass, som endte på 1482.9 poeng etter de to omgangene. Dette var Norges femte strake seier i lagkonkurranser i skiflyging

- Det er ingen tvil, Norge eier skiflygning, sa NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen da Johann André Forfang fullførte en fantastisk norsk dag i Planica-bakken.

- For en sesong! Rekorder står for fall over hele linja! Hva tenker de andre nasjonene? Hvordan skal de ta igjen dette forspranget før neste sesong, sa NRK-kommentator Christian Nilssen etter andreomgangens siste hopp.

Peter Prevc sviktet i den andre omgangen og hoppet bare 217 meter. Det betød at hjemmenasjon Slovenia måtte ta til takke med tredjeplassen i Planica.

Én omgang mer



Som et tegn på den norske dominansen lå østerrikerne bak Norge med ett hopp mer i den andre omgangen. Det fikk Christian Nilssen på NRKs kommentatorplass til å reagere.

- Østerrike er bak Norge, og de har hatt et hopp mer. Det er ganske utrolig. Det blir spennende å se hva som skjer på trenersiden i Østerrike i løpet av sommeren, sa Nilssen fra kommentatorplass.

Daniel-André Tande fulgte opp den gode førsteomgangen sin, og svevde 241.5 meter i den andre omgangen. Det var likevel to meter kortere enn det verdensmesteren leverte i den første omgangen.

- Jeg hadde lyst til å hoppe enda lengre. Jeg føler jeg gjør to solide hopp i dag, og gleder meg allerede til i morgen, sa Tande til NRK, etter at han ikke kvalifiserte seg til andreomgangen fredag.

- Planen var å vise dem at jeg er en av verdens beste skiflygere. Det føler jeg at jeg gjør med ganske god margin i dag, sa Tande.

Også Andreas Stjernen hoppet kortere i den andre omgangen, med et hopp på 225.5 meter. Stilpoengene var uansett mye bedre enn i førsteomgangen.

Stoch i bakken



Robert Johansson gjentok ledelsen for Norge i den første omgangen, og i den andre dunket han til med 241 meter, hvilket var halvmeteren bedre enn i den første omgangen. Med en litt ustødig landing ble han likevel trukket litt i poeng.

Johann André Forfang hoppet 240.5 meter i den andre omgangen, og sikret nordmennene sin femte strake seier i lagkonkurranser for skiflyging.

De norske herrene hadde et suveneret utgangspunkt etter den første omgangen der de ledet med hele 818.2 poeng. Det var hele 58.4 poeng foran Polen på andreplass etter de første 40 hoppene.

Tande hadde Norges lengste hopp i den første omgangen med 243.5 meter, men omgangens lengste svev tilhørte Kamil Stoch som landet på 248.5 meter i den første omgangen.

Den polske superstjernen vartet opp med et kjempesvev også i den andre omgangen og klandet på 244,5 meter, hvilket var det lengste hoppet i den andre omgangen.

- Han er helt, helt rå, sa Nilssen fra kommentatorplass da polakken svevde langt også i andre omgang.

