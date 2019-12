De norske jentene med suveren stafett-seier i Lillehammer

De norske jentene gikk tett ut med Finland i stafetten før den tredje etappen, men så vekslet Therese Johaug. Det skulle ende med en suveren seier i verdenscupen.

LILLEHAMMER/OSLO (Nettavisen): De norske jentene tok søndag en nokså komfortabel seier på stafetten.

Spesielt Therese Johaug skal ha mye av æren etter å ha hentet opp seks sekunder og ga Heidi Weng et forsprang på hele 49 sekunder. Det ble opprettholdt hele veien og sørget for norsk seier.

Den tidligere norske langrennshelten Thomas Alsgaard mener Johaug nå er så suveren at hun kunne vært i stand til å vinne stafetten alene.

– Hun kunne gått alle fire etappene for Norge og vunnet, sier Alsgaard i NRKs vinterstudio.

– Hun går fra med ett minutt, det er ganske mye å gå på. Hun kan legge seg ned på en terskelfart på alle fire etappene, og bare rykke i den siste bakken og vinne alene for Norge, forklarer Alsgaard.

Fnyser av eksperten



Johaug skulle rekke et fly etter løpet og hadde bare et lite minutt til Nettavisen og de andre skrivende mediene på Lillehammer søndag.

Hun rakk imidlertid å svare på spørsmål om Alsgaards påstand.

- Nei, for noe fjas, sier Johaug før hun bryter ut i latter.

Johaug var uansett meget godt fornøyd med egen prestasjon på tredjeetappen.

- Jeg hadde en veldig god dag i dag. Jeg synes den nesten var bedre enn i går kroppslig sett. Jeg er kjempefornøyd med løpet og jeg kjenner at kroppen svarer. Desto flere skirenn jeg går, desto bedre føler jeg formen blir, forteller Johaug.

Jevn start

Maiken Caspersen Falla tok kjapt føringen i snødrivet på Lillehammer. 29-åringen holdt front hele veien, men ble fulgt tett av både Sverige og USA i rygg.

Inn til første veksling sørget Falla så for å veksle likt med Finland etter en bunnsolid etappe.

- Det var absolutt ingen som ville dra, og da tenkte jeg at jeg kunne gjøre det. Så jeg prøvde å ha igjen et lite knepp for jeg visste de kommer til å prøve seg på slutten, og det gjorde de, sa Falla til NRK etter å ha fullført sin del.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen på andreetappe skulle bli nok en hard kamp, med Kerttu Niskanen foran i høyt tempo, og finnen vekslet til tredje etappe syv sekunder foran Norge.

Monsteretappe av Johaug

Det skulle det derimot bli slutt på da Therese Johaug vekslet med Jacobsen.

31-åringen gikk knallhardt ut fra start og brukte ikke lange tiden på å ta igjen Finland. Men ikke bare skulle Johaug innhente den skandinaviske rivalen, hun skaffet seg like greit seks sekunder ned til Anne Kyllönen.

- Det er rått parti, hun gjør akkurat som hun vil, og er så mye sterkere enn konkurrentene, sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Men Johaugs maktdominans var slettes ikke over.

Etter runding på den tredje etappen hadde jenta fra Dalsbygda kommet seg 21 sekunder foran andreplassen, før hun deretter økte til hele 36 sekunder ned til Sverige.

Deretter skulle Heidi Weng få gå løs på sin etappe med et strålende utgangspunkt, men Charlotte Kalla parkerte riktig nok Kyllönen med en meget god etappe.

Weng solid inn

Etter å ha blitt sendt ut 49 sekunder foran, holdt Weng stand til den nye andreplassen, USA, med 45 sekunder ned etter et drøyt kvarter ute i løypa.

28-åringen fikk dermed æren av å fullføre sjarmøretappen ved å gå over mållinja 48,9 sekunder før USA på andreplass.

Sverige tok tredjeplassen på Lillehammer, 1:19,7 bak Norge.

Norges andrelag med Lotta Udnes Weng, Helene Marie Fossesholm, Ragnhild Haga og Tiril Udnes Weng, gikk inn til en femteplass.