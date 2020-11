De norske kvinnene fikk bank av svenskene i sprintfinalen i Ruka

Lotta Udnes Weng ble beste norske kvinne med en fjerdeplass.

Artikkelen oppdateres!

Det ble en norsk-svensk duell i sprintfinalen i verdenscupen i finske Ruka fredag ettermiddag.

Både Udnes Weng og Ane Appelkvist Stenseth tok seg helt til finalen, men begge måtte til slutt se seg slått av tre svenske jenter.

Linn Svahn vant sprinten i Ruka foran Maja Dahlqvist og Jonna Sundling.

- Det er så gøy å stå her med to svensker på topp. Vi er et så sterkt lag. Det er mye mer i vente, sier Svahn til NRK etter løpet.

Appelkvist Stenseth imponerte med blant annet seier i prologen, men i finalen klarte hun ikke å henge med de tre beste svenskene som leverte en solid finale.

Johaug sjanseløs i kvartfinalen

Therese Johaug er den store forhåndsfavoritten i minitouren i Ruka. Fredag tok hun seg videre til kvartfinalen, men der var hun sjanseløs i det antatt sterkeste heatet. Johaug klarte ikke å henge på sprintere som Svahn, Appelkvist Stenseth og Natalia Nabrajeva i kvartfinalen.

- Det var hardt. Jeg går mot sterke utøvere, sprintere, sier Johaug til NRK etter løpet.

En kvartfinaleplass gir imidlertid Johaug noen bonussekunder som hun kan ta med se videre i touren som fortsetter med 10 kilometer for kvinnene lørdag formiddag.

- I dag var jeg rett og slett ikke bedre. Jeg får bare lade opp til i morgen, forteller Johaug.

Heller ikke Tiril Udnes Weng, Hedda Østberg Amundsen, Anna Svendsen eller Mathilde Myhrvold lykkes med å ta seg videre til semifinalen.

Svenske Frida Karlsson er av mange sett på som Johaugs største konkurrent i minitouren i Ruka. Hun var nær med å ta seg videre til semfinalen fredag, men røk i likhet med Johaug ut i kvartfinalen.

