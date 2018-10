De norske kvinnene langt bak i turn-VM

Det unge norske kvinnelaget endte ikke overraskende langt bak de beste under kvalifiseringen i turn-VM i Qatar. Julie Erichsen gjorde det best.

Erichsen er på 41.-plass i den individuelle mangekampen før resten av utøverne skal i aksjon søndag. Julie Søderstrøm er på 63.-plass og Thea Mille Nygaard på 67.-plass.

Edel Fosse og Sara Davidsen var også i aksjon i enkeltapparater.

Totalt er Norge på en foreløpig 17.-plass i lagkonkurransen med 140,742 poeng, men mange andre nasjoner skal altså i ilden søndag.

USA leder med 174,429 poeng. Amerikanske Simone Biles er best individuelt til nå med 60,965 poeng, selv om hun dagen før konkurransen måtte en tur innom sykehus i Doha på grunn av nyrestein.

Julie Erichsen hadde dagens beste norske poengsum med 13,400 i sprang. Det gir en foreløpig 33.-plass i apparatet. Hun fikk 11,966 i bom (38.), 11,266 i skranke (67.) og 11,466 i frittstående (83.). Totalt ble det 48,098 poeng.

Sønderstrøm hadde 12,733 i sprang, 11,233 i skranke, 9,033 i bom og 12,200 i frittstående, totalt 45,166. Nygaard fikk 12,666 i sprang, 10,733 i skranke, 9,066 i bom og 12,266 i frittstående, totalt 44,731.

I tillegg hadde Davidsen 12,666 i sprang og 11,800 i bom, Fosse 10,533 i skranke og 10,900 i frittstående.

I en vurdering av den norske laginnsatsen lagt ut på Facebook sa landslagssjef Laurens Van der Hout at det var lyspunkter i den norske VM-innsatsen, men også ting han er veldig skuffet over, og for mange feil.

(©NTB)

