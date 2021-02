De norske med trøblete omgang i VM-slalåmen

Ingen av de norske kvinnealpinistene kom seg under to sekunder bak VM-teten i lørdagens slalåmrenn i Cortina d'Ampezzo. Kristin Lysdahl ligger best an.

Det ble ingen spesielt god første omgang for det norske laget. Lysdahl tapte mye på toppen, i likhet med mange andre, men hevet seg nedover traseen. Hun var i mål som nummer sju, men ble senere jekket ned noen hakk. Det skiller så mye som 2,05 sekunder opp til østerrikske Katharina Liensberger i ledelsen. Les også: La Liga-ekspert spår dramatisk Haaland-vending: - Planlegger å gjøre noe spektakulært - Kom bakpå

- Jeg synes dette var helt greit. Det var litt smårufs fra min side, og jeg kom bakpå i starten. Deretter reddet jeg meg fint igjen. Jeg må være mer frampå, sa Lysdahl til NTB. Hun mener alt kan skje i andreomgangen. - En enda mer saltet løype vet vi vil passe oss bra. Thea Stjernesund var første norske på startstreken. Hun hang ikke med og var sist i mål, hele 2,95 sekunder bak ledertiden. Lagvenninnen Mina Fürst Holtmann fulgte like etter og gjorde det ikke stort bedre (+2,59). Kristina Riis-Johannessen kjørte ut i Cortina. Forrykende start

Det er overraskende at Liensberger leder rennet. Hun har aldri vunnet et verdenscuprenn tidligere, men lørdag er østerrikeren i posisjon til å ta VM-gull. Hun er tre tidelssekund foran Slovakias slalåmspesialist Petra Vlhová. Duoen var i en egen klasse, og var også de to utøverne som startet først i VM-slalåmens førsteomgang. Bak Liensberger er det 1,24 sekunder til Wendy Holdener fra Sveits og 1,30 til USAs superstjerne Mikaela Shiffrin. Sistnevnte kjørte mindre offensivt enn de to beste, og har en stor jobb foran seg om hun skal bli første alpinist til å vinne fem strake VM-titler i samme disiplin. (©NTB) Alpint

