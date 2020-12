De norske på etterskudd i storslalåmen i Italia

Norge har ingen alpinister innenfor ett sekund bak lederen i storslalåmrennet i Santa Caterina. Aleksander Aamodt Kilde er nummer sju før finaleomgangen.

Det klaffet ikke for noen av de norske i den italienske traseen. Kilde var best, men har 1,04 sekunder opp til ledende Zan Kranjec (Kroatia). Rett bak fulgte lagkamerat Henrik Kristoffersen på 8.-plass. Han ble distansert med ytterligere 15 hundredeler.

Videre fulgte Leif Kristian Nestvold-Haugen som nummer ti. Han er bakpå med 1,37 sekunder.

Lucas Braathen vant i oktober storslalåmrennet i verdenscupåpningen, men fikk det ikke til å fungere i Santa Caterina. 20-åringen har over to sekunder opp til Kranjec. Han ligger på 19.-plass, mens Atle Lie McGrath følger ett hakk under.

Tidene var ikke gode nok for Fabian Wilkens Solheim (nummer 32) og Rasmus Windingstad (42) til å ta seg til finaleomgangen.

Kjetil Jansrud kjørte ut og kom seg aldri til mål.

Kranjec har en luke på 46/100 sekund til Marco Odermatt fra Østerrike. Det er ytterligere to hundredeler ned til den franske stjernen Alexis Pinturault.



