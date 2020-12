De norske skuffet i storslalåmen i Italia – Kristoffersen bare nummer 22

Norge fikk ingen ny verdenscupfest i storslalåm. I snødrevet ble Aleksander Aamodt Kilde lagets bestemann på 9.-plass i Santa Caterina.

Kilde endte 1,31 sekunder bak Filip Zubcic fra Kroatia. Fartsspesialisten reddet seg litt inn med en sterk avslutning på finaleomgangen, men det ble likevel to hakk ned på resultatlistene.

En feil kostet Henrik Kristoffersen dyrt. Verdensmesteren i storslalåm var farlig nær å kjøre ut, men holdt seg på beina og på riktig side av portene. Da gikk han fra å lede med 58 hundredeler til å ligge bak med godt over sekundet.

Til slutt havnet Kristoffersen på 22.-plass, som var åtte plasseringer ned fra første omgang. Det skilte 2,78 sekunder opp til Zubcic, som kunne juble for seier etter å ha vært nummer seks før finalen. Kroaten slo Zan Kranjec (Slovenia) med 12/100 sekund.

Havnet likt

Lucas Braathen ble nest best av de norske lørdag. 20-åringen, som sensasjonelt vant storslalåmrennet i verdenscupåpningen i oktober, tok 12.-plassen. Den delte han med lagkamerat Leif Kristian Nestvold-Haugen.

Tre plasser bak fulgte Atle Lie McGrath.

I første omgang hadde ikke Fabian Wilkens Solheim (nummer 32) og Rasmus Windingstad (42) gode nok tider til å ta seg videre. Kjetil Jansrud kjørte ut.

Tabbe

Før rennet var det uklart om Kilde ville få lov til å delta i verdenscupen denne helgen. Han kom til Italia uten å kunne framvise en negativ koronatest. Norges Skiforbund hadde ikke lest seg opp på de lokale reglene i Lombardia-regionen. De trodde det holdt at Kilde kom en skriftlig legeattest på at han har vært koronasmittet.

Først fredag kveld fikk Kilde klarsignal. Før det slapp han ikke inn i alpinanlegget i Santa Caterina.

Skimetropolen tok over som verdenscuparrangør av helgens renn da det nylig ble klart at franske Val d'Isère ikke kom til å ha nok snø.

(©NTB)

